MEB'den EBA açıklaması: Siber saldırıya uğradık

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan dün uzaktan eğitim platformu EBA'ya erişim sorunuyla ilgili yaptığı açıklamada "Söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği görülmüştür" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "(EBA'da yaşanan teknik sorun) Eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30 – 12.00 saatleri arasında aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunları, vakit kaybetmeksizin yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırılmıştır" denildi.

Açıklamada "DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarını izleme raporlarına göre söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği görülmüştür. Bu durumun erken farkına varılması ile anında gerçekleştirilen müdahaleler neticesinde 2 saat içerisinde EBA Platformu ve EBA Canlı Ders sistemi normal hizmet sunmaya devam etmiştir" ifadesine yer verildi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk EBA'ya erişim sorununun ardından yaptığı açıklamada "Öncelikle EBA’daki yoğunluktan söz edeyim. Bu bizim için mutlu edici bir haber çünkü inanılmaz bir talep var." demişti.