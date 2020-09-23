Bakan Selçuk, Turgay Yıldız'ın diline düştü: 'EBA'mızı gördük'

Tiyatrocu Turgay Yıldız, EBA'da yaşanan çökmeye ilişkin övgü dolu açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'la dalga geçti.

Yıldız, Selçuk'un açıklamalarıyla dalga geçtiği videoda, "Bir alkışı hak ediyor bu bakan. EBA'mızı gördük. Hepimiz EBA'mızı gördük. Bakın EBA nasıl çöktü? Seviniyorum tabii. Neden sevinmeyeyim. Biz bu şirkete nasıl para verdik biliyor musunuz EBA'yla? Bir gö.. Götürdüler diyorum. Bir sistem hazırladılar bize bu kadar olur. Çökecek tabii arkadaşlar. Çok yoğunluk olunca her şey çöker. Çökmesi bizim için gurur verici bir olay. Biz uzaktan eğitimde başarılıyız. Biz eğitimden uzaktayız. Eğitimden ne kadar uzaktayız o kadar iyiyiz" dedi.

UZAKTAN EĞİTİM VE EBA pic.twitter.com/Sf0iyjJWhd — TURGAY YILDIZ (@turgayyildiz965) September 23, 2020

Bakanı Selçuk, "Özellikle birinci sınıflarda yüksek bir katılım oldu. Bu nedenle çok mutluyuz. Çok kontrollü bir şekilde bütün öğretmenlerimiz ve okul müdürlerimiz bu işe kendilerini adadılar ve herhangi bir sorun olmadı. Bu bizim için mutlu bir edici bir haber çünkü inanılmaz bir talep var" demişti.