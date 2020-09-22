Öğrencilerin eğitime ilgi göstermesine şaşıran eğitim bakanı, hastaların sağlıkçılara saldırmasına şaşırmayan sağlık bakanı

21 Eylül Pazartesi yeni öğrenim yılının ilk günüydü. Devlete ait ilk ve orta okullarda öğrenciler büyük ölçüde uzaktan eğitimle okula başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalıştırdığı EBA platformu üzerinden yapılan uzaktan eğitimlerde büyük sıkıntılar yaşandı.

'Öğrenciler uzaktan eğitime katılmak istiyor, hayret!'

Milli Eğitim Bakanı bu sıkıntıları yaptığı açıklamada şöyle yorumladı: Öncelikle EBA’daki yoğunluktan söz edeyim. Bu bizim için mutlu edici bir haber çünkü inanılmaz bir talep var.

Bakanın talep olarak adlandırdığı şey, her biri bakanlıkta kayıtlı olan bir milyonun üzerindeki öğrencinin bir bölümünün okula başlaması!

Uzaktan eğitimle başlayan yeni öğrenim yılında öğrencilerin derslere katılma isteğini "inanılmaz bir talep" olarak adlandıran bir eğitim bakanımız var.

Aynı günün akşamında yaşanan bir başka olaysa Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınlarının sebep olduğu terör oldu. Acil Servis çalışanları, kendilerini ve hastalarını korumak için barikat kurdu ve güvenlik güçlerinin müdahale ederek kendilerini kurtarması için saatlerce bekledi.

'Sağlıkçılara saldıran hasta yakınları: Muhtemel olaylar oldu bunlar'

Bu olay üzerine Sağlık Bakanı bir açıklama yaptı. Bu açıklamada olay şöyle yorumlanıyordu: Şiddet olayları, nadir rastlanan olay değil, artık, her an muhtemel olaylar haline gelmeye başlamıştır.

Sağlık Bakanı bir bakıma, yaşanan olayın kendisi için "şaşırtıcı" olmadığını ilan ediyordu.

Öğrencilerin eğitime katılma isteğine şaşıran bir eğitim bakanı ve hastaların sağlıkçılara saldırmasına şaşırmayan bir sağlık bakanımız var.