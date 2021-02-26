Maltepe Belediyesi işçileri: Grev kırma girişimleri yasadışıdır

DİSK Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 2 Nolu Şube, hakları için 23 Şubat'ta greve çıkan Maltepe Belediyesi işçileri ile ilgili açıklama yaptı.

Belediye şirketleri MATAŞ ve MATEĞ’de toplu iş sözleşme yetkisi ile 1500 kadar işçinin çalıştığını belirten sendika 6 aydır görüşmelerin sürdürüldüğünü aktardı.

"Belediye yönetimi komik denecek tekliflerle karşımıza gelerek, biz işçileri adeta greve zorlamıştır" diyen sendika, "Belediye yönetiminin duyurduğu yüzde 47 gibi bir zam biz işçilere teklif edilmemiştir. Belediyenin bize yaptığı son teklif ücretlere yüzde 8 zam ve yemek ile yol ücretlerine 1'er liralık artıştır. Ayrıca, Maltepe Belediyesi işçilerinin çoğunun asgari ücret düzeyinde çalıştığı bir yerde, belediye yönetimi bu komik teklifini 18 aylık önererek, 18 ay boyunca bizleri bu sefalet ücretine mahkum etmek istediğini vurgulamıştır" açıklaması yaptı.

'Grev kırma girişimleri yasadışıdır, hukuki süreç işletilmektedir'

Grevdeki işçiler belediye sınırları içinde İBB ekiplerinin grev kırıcılığı yaparken yakalanmasının ardından sendikanın yaptığı açıklamanın bir bölümü şöyle:

"Bu koşullarda başladığımız Maltepe Belediyesi grevimiz, grev kapsamındaki işçilerin tamamının katılımı ile ikinci gününü doldurmuştur. İki gündür grevin bu denli bir katılım ile yapılacağını tahmin etmeyen belediye yönetimi grevimizi kırmak için çeşitli oyunlar sergilemektedir.

Önce grevimiz başlamadan 2 hafta önce Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne 60 işçi alınarak işçiyi işçiye kırdırma politikası ile grevimiz etkisiz hale getirilmek istenmiştir. Greve çıkan işçiler tehditlerle işbaşı yaptırılmak istenmiştir. Bu oyun tutmayınca İBB araçları ve personeli ile zabıta eşliğinde grevimiz yasadışı bir şekilde kırılmak istenmektedir.

Sendika olarak haklı ve meşru bir şekilde sürdürdüğümüz grevimizin belediye yönetimi tarafından yasadışı şekilde kırılmaya çalışılmasına doğal olarak izin vermeyeceğimizi belirtmek isteriz. Yasalara aykırı hareket eden uzlaşmaz bir tutum içine giren Maltepe Belediyesi yönetimidir. Maltepe Belediyesi ve İBB yönetimi grevimize yönelik yasadışı girişimlerine derhal son vermelidir. Belediye yönetiminin tüm yasadışı girişimleri tutanak altına alınıp gerekli hukuki süreç işletilmektedir.

Maltepe Belediyesi yönetiminin tüm girişimlerine rağmen, Maltepe halkının grev noktalarına yaptığı ziyaretler ve sosyal medyadan verdiği destekler biz işçilere güç vermektedir. Özellikle emek dostu kurumların, siyasi partilerin ve milletvekillerinin destek ziyaretleri işçilerin mücadele kararlılığını daha da arttırmaktadır. Halkımız kimin haklı olduğunu çok iyi bilmektedir."