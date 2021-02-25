TKP'den Maltepe işçilerinin grevine destek, belediyeye çağrı

Maltepe Beledisi işçilerinin grevine destek gelmeye devam ediyor. Gün içinde yapılan destek açıklamalarında yapılmaya çalışılan grev kırıcılığına dikkat çekilmişti.

TKP Maltepe Örgütü de yazılı bir açıklama yaptı. Bildiri olarak da dağıtılmaya başlanan açıklamada, "tüm gücümüzle belediye işçilerinin haklı mücadelesinin yanındayız" denilirken işçilere karşı polisi "göreve davet eden" belediye yönetimi uyarıldı.

Açıklamada belediyenin halkı grevdeki işçiye karşı kışkırtmak anlamına gelen ifadeler kullanmaktan kaçınması gerektiği vurgulanırken "kimi belediye başkanlarının hali hazırda yapmakta olduğu gibi mali tablolarınızı bastırıp Maltepe Belediye Binası’na asabilecek kadar kendinize güveniyor musunuz?" çağrısı yapıldı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde;

Halkı grevdeki işçiye karşı kışkırtmaktan vazgeçin!

Maltepe Belediyesi adına işveren sendikası SODEMSEN ile belediye işçilerinin örgütlü olduğu DİSK Genel-İş arasında, MATAŞ ve MATEĞ adlı belediye iştiraki firmalarda çalışmakta olan 1.588 işçiyi ilgilendiren ve 6 aydır sürmekte olan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri 10 Şubat’ta anlaşmazlıkla sonuçlandı. İşçiler, talepleri karşılanmadığı için 22 Şubat’ta greve çıktılar.

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç en son dün yaptığı bir açıklamayla toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanmasının sorumluluğunu sendikaya yıkarak, en düşük işçi ücretini ikramiyeler hariç %47 zam sonucunda net 4.118TL’ye çıkarmayı teklif ettiklerini ancak bu teklifin sendika tarafından reddedildiğini söyledi.

Belediye işçilerini temsilen sözleşme masasına oturan Genel-İş’in ilgili şube yönetimiyse grevin başladığı 22 Şubat’tan bu yana ısrarla, belediyenin yaptığı son teklifin işçi ücretlerine %8 zam ve yemek ile yol ücretlerine günlük net 1 TL’lik artıştan ibaret olduğunun altını çiziyor.

Ali Kılıç sarf etmekte olduğu sözlerin arkasındaysa %47’lik artış oranını nasıl hesapladığını net 4.118TL rakamına nasıl ulaştığını kamuoyuna kalem kalem açıklamalıdır.

Grevci işçilerin belediye araçlarını engellendiği, çalışmak isteyen belediye personelini tehdit etmekte olduğu yalanını dillendirmekten vazgeçmeli, halkı grevdeki işçiye karşı kışkırtmak anlamına gelen ifadeler kullanmaktan kaçınmalıdır.

Bu arada son iki günde Maltepe ilçesi sınırları içinde, grevdeki işçiler tarafından Maltepe Belediyesi zabıta ekiplerinin mihmandarlığında çöp toplarken suçüstü yakalanan İBB’ye ait araç ve personelin varlığı konusunda ne düşünmekte olduğunu açıklamasında da yarar görüyoruz.

Hali hazırda belediye yönetimi tarafından arkası doldurulamayacak iddialarla ağır şekilde itham edilen belediye işçileri, tüm pandemi dönemi boyunca en riskli işlerden birisini üstlenerek halk sağlığının korunmasına yönelik üzerlerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdiler.

Aynı işçilerin iki yıl önce bir Kanun Hükümde Kararname (KHK) ile taşerondan kadroya geçirilirken ağır hak kayıplarına uğramış olduklarını, aradan geçen sürede gerçekleşen toplu iş sözleşmelerinde bu kayıpların hiçbir biçimde telafi edilmediğini ve eğer kadroya geçmemiş olsalar hali hazırda almakta olduklarının iki katına yaklaşan oranda ücret almakta olacaklarını da hatırlatmamız gerekiyor.

Halk sağlığını çok önemsediğini söyleyen ve onu korumak gerekçesiyle grevci işlere karşı kolluk gücünü görevini yapmaya davet eden belediye yönetimini uyarıyoruz. TKP Maltepe Örgütü olarak tüm gücümüzle belediye işçilerinin haklı mücadelesinin yanındayız. Belediye işçisini greve çıkmaya zorlayan belediye yönetimin uzlaşmaz tavrıdır. Maltepe Belediyesi iddia ettiğinin aksine işçilerin taleplerini karşılayacak maddi kaynağa fazlasıyla sahiptir.

Belediye yönetimi artık daha fazla lafı dolandırmamalı, halkı oyalamamalı, greve kara çalmaktan vazgeçmeli ve işçilerin taleplerini bir an önce karşılamalıdır.

Bu vesileyle Ali Kılıç’a sormak istiyoruz. Ülkedeki kimi belediye başkanlarının hali hazırda yapmakta olduğu gibi mali tablolarınızı bastırıp Maltepe Belediye Binası’na asabilecek kadar kendinize güveniyor musunuz?

TKP Maltepe Örgütü