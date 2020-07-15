Kuveytli patrona da 'Kanal İstanbul' kıyağı: Tarlası ticaret alanı oldu...

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed el-Sani'nin annesi Şeyha Moza bint Nasır el-Missned'in İstanbul Arnavutköy'deki 44 dönüm tarlasının yapılaşmaya açılmasının ardından şimdi de Kuveytli patronun 'tarlası' ticaret alanı oldu.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, Kuveytli patron Wael N Y Alnusef'in şirketine ait Kanal İstanbul proje alanındaki 53 dönümlük tarla, ticaret-konut alanı ilan edildi.

Alnusef, imara açılan tarlayı 100 bin lira sermayeyle turizm şirketi kurmasının ardından 21 Aralık 2018 tarihinde Arnavutköy Yassıören köyünde satın almıştı.

Arazinin değeri arttırıldı

Araziye "zemin+4 kat"’ izni verilerek, arazinin değeri artırıldı. Ayrıca yeni plana göre, ‘konut + ticaret’ alanlarına iş merkezi, alışveriş merkezi, yönetim merkezi, otel, motel, rezidans, konaklama tesisleri gibi yapılar inşa edilebilecek.