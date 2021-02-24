Ordu'nun Fatsa ilçesinde yatılı bir Kuran kursunda 13 öğrenci koronavirüse yakalandı. Kentteki kız meslek lisesinin yurdu da bir öğrencinin test sonucunun pozitif çıkması üzerine karantinaya alındı.

Sağlık Bakanlığı'nın haftalık vaka sayısı tablosuna göre Ordu yüzbinde 228,40 vaka ile ilk sırada yer alıyor.

Kentte Kuran kursları, tarikat yurtları ve yurtlarda da vakalar artışta.

Fatsa'da halen faaliyetine devam eden Ravza Yatılı Kız Kuran Kursu'nda bir öğretmende Covid-19 belirtileri görülmesi öğrencilere test yapıldı. 26 öğrenciden 13'ünün test sonucu pozitif çıktı.

Öte yandan ilçede yurtlarda da vakalar görülmeye başlandı.

Son olarak Fatsa Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi'nin kız yurdunda bir öğrencinin Covid-19'a yakalanması üzerine yurt karantina alındı. Diğer öğrencilere de test yapıldığı ve test sonucunun beklendiği öğrenildi. Yurtta destekleme ve yetiştirme kurslarına girmek üzere başka liselerden gelen öğrencilerin de kaldığı biliniyor. Öğrenciler 10 gün boyunca karantinada olacak.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel de Çaybaşı ilçesinde Süleymancılar'a ait Özel Çınar Yurdu’nda kalan yaklaşık 60 öğrencinin Covid-19'a yakalandığını öğrendiklerini açıklamıştı.