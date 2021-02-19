Fatsa OSB'de koronavirüste artış: Test kitleri yetmedi, işçiler evlerine gönderildi

Ordu'nun Fatsa ilçesindeki organize sanayi bölgesinde Covid-19 vakalarında son günlerde yoğun bir artış gözleniyor.

Organize sanayi bölgesinde faaliyet gösteren Ekip Tekstil fabrikasında geçtiğimiz günlerde 2 kişinin testinin pozitif çıkması üzerine işçilere test yapılmaya başlandı. Ancak yeterli test kiti olmadığı için sadece 150 işçiye test yapılabildi, bu işçilerden 40'ının test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine işletme kapatıldı ve işçiler Pazartesi gününe kadar evlerine gönderildi. soL'un edindiği bilgiye göre kalan işçilere haftasonunda test yapılması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı'nın 8-14 Şubat haftasına ait illere göre haftalık vaka sayısı tablosunda Ordu yüzde binde 194,42 ile vaka sayısı en yüksek iller arasında yer alıyor.