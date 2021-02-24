CHP'li vekil: Süleymancıların yurdunda 60 çocuk covid oldu

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel Süleymancılar olarak bilinen cemaatin bir yurdundan 60 çocuğun covid olduğunu öğrenciklerini duyurdu. Sosyal medyadan yaptığı duyuruda Adıgüzel pandemi sürecinde kapalı olması gereken bu yurdun nasıl faaliyette olduğunu da sordu.

"Ordu Çaybaşı ilçesinde Özel Çınar Yurdu’nda kalan yaklaşık 60 yavrumuzun hepsinin birden covid olduğu haberini aldık." diyen Adıgüzel, pazartesi yüz yüze eğitime başlayan bazı sınıflar ile de vakaların Köklük ilköğretim okuluna sıçradığını, okulun da karantinaya alındığı öğrendiklerini belirtti.

İl Milli Eğitim müdürüyle görüştüğünü söyleyen Adıgüzel olayla ilgili iki müfettiş gönderildiğini söyleyerek "Hem çocuklarımızın sağlığının hem olayın takipçisiyiz" dedi.

Adıgüzel şu soruları sordu:

Pandemide kapalı olması gereken bir yurt neden faaliyettedir? Türkiye’de bu şekilde faaliyette olan kaç tane cemaat yurdu vardır? Buranın açık olduğu bakanlığınızın birimleri tarafından biliniyor muydu, en son denetlenmesi ne zaman yapıldı? Burada öğrencilerin tamamının hasta olmasına varan süreçte bu sağlıksız koşulların denetlenmesini kim yapıyor? Bu kadar sürede buraya milli eğitim ya da sağlık görevlisi ulaşmadı mı? Millet bu çocukları size emanet etti, siz kime emanet ettiniz?