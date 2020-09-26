Kuran kursunda çocuğa şiddete soruşturma

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Bedir Efendi Hafızlık Yatılı Kuran Kursu'nda çekilen, bir çocuğun şiddet gördüğü görüntüler üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Elbistan Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada gerekli soruşturmanın başlatıldığı belirtilerek, "Müftülüğümüze bağlı Bedir Efendi Kur’an Kursu'na ait sosyal medyada yayımlanan görüntülerle ilgili basın açıklaması yapma gereği duyulmuştur. Yapılan ilk araştırmada görüntülerin Kuran kursumuzda yatılı olarak kalan 10 ve 15 yaşlarındaki iki öğrenciye ait olduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili idari ve adli tahkikat ivedilikle başlatılmıştır. Sonucundan kamuoyuna ayrıca bilgi verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

DHA'daki habere göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da Kahramanmaraş İl Müftüsü Celal Sürgeç'i aradı. Erbaş'ın Sürgeç'den bilgi aldığı ve "görüntülerin detaylıca incelenmesi talimatı verdiği" öğrenildi.

CHP Kahramanmaraş milletvekili Ali Öztunç "Bu görüntüler az önce memleketim Elbistan’daki Bedirefendi Kuran kursunda çekildi" diyerek çocuğa kemerle şiddet uygulandığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.