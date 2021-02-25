Kaşıkçı cinayetine dair CIA raporu açıklanacak: 'MBS onayladı'

ABD’de gizliliği kaldırılan ve bugün açıklanması beklenen Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin istihbarat raporunda cinayeti Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın (MBS) onayladığı değerlendirmesine yer verildiği belirtildi.

Reuters’ın konuya yakın 4 kaynağına dayandırdığı habere göre, CIA’in ana katkıcısı olduğu raporda, Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı’nın Ekim 2018’de Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesini Veliaht Prens Muhammed bin Selman onayladı. Habere göre raporda Kaşıkçı’nın ölüm emrini verenin de yüksek ihtimalle Muhammed bin Selman olduğu sonucuna ulaşıldığı belirtiliyor.

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada raporu okuduğunu söylemiş ve Suudi Arabistan Kralı Selman ile yakında telefon görüşmesi yapacağını belirtmişti. Biden Suudi Arabistan ile ilişkisini Veliaht Prens üzerinden değil babası Kral Selman bin Abdülaziz üzerinden yürüteceği sinyalini daha önce vermişti.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki de Biden’ın muhatabının sadece Kral Selman olduğunu ve Kaşıkçı hakkındaki istihbarat raporunun da yakında kamuoyuna açıklanacağını söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price ise Suudi Arabistan yetkilileri ile Biden yönetiminin göreve gelmesinin ilk haftalarından itibaren çeşitli seviyelerde görüşmeler yapıldığını açıklamıştı.

Reuters'a göre, raporun açıklanması, Biden'ın ABD'nin petrol zengini müttefiki Suudi Arabistan'la ilişkileri gözden geçirme politikasının bir parçası. Ajans Biden'ın Trump yönetimindeki dört yıllık sıcak bağların ardından Riyad ile ilişkileri "daha geleneksel" çizgilere döndürmeyi hedeflediğini belirtiyor. Biden’ın Suudi Arabistan’a Yemen’deki savaşta kullanması muhtemel silahların satışını durdurması da buna bir örnek olarak gösteriliyor.

Cemal Kaşıkçı’dan 2 Ekim 2018’de İstanbul’da Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na girdikten sonra haber alınamıştı, Kaşıkçı’nın Muhammed bin Selman’a bağlı bir ekip tarafından konsoloslukta öldürülerek cesedinin yok edildiği ortaya çıkmıştı. Suudi Arabistan cinayeti kabul etmiş ancak Muhammed bin Selman’ın cinayete dahli olduğunu kabul etmemişti. Suudi Arabistan'da mahkeme olayda yer alan beş kişi hakkında idam cezası vermiş ancak Kaşıkçı'nın ailesinin bu kişileri affetmesi üzerine ceza 20 yıl hapse çevrilmişti.