ABD Yemen'de Suudi işgaline açık desteğini sonlandıracak

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Yemen'deki operasyonlara verdiği desteğin sona ereceğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden'in konuyla ilgili açıklamayı, günün ilerleyen saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'nda yapması bekleniyor. Söz konusu açıklama Biden'ın Timothy Lenderkin'i Yemen özel elçisi olarak atayacağının kamuoyuna yansımasından sonra geldi.

Yemen, 6 yıldan uzun süredir Suudi işgaliyle mücadele ediyor. Suudi işgal güçleri ABD'den istihbarat ve lojistik desteğin yanı sıra silah desteği de alıyor. ABD kanadından son gelen açıklama, Suudi işgal kuvvetlerine açıktan desteğin sona ereceğine işaret ediyor.

Birleşmiş Milletler, Yemen'i, nüfusun yüzde 80'inden fazlasının yani 24,1 milyon insanın insani yardıma muhtaç olduğu duyurmuştu. Suudi işgali Yemen'de modern zamanların en kötü insani krizine yol açtı.

Trump döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce meşru Yemen hükümetini "terör örgütü olarak" tanımlamış ve ülkeye yönelik insani yardımların önüne geçmişti. Yemen işgaline ABD'nin sağladığı destek, Trump'tan önceki Başkan olan Obama döneminde başlamıştı.

ABD'nin bu adımı ancak Suudilere yönelik desteğin sadece gözle görünür şekilde kesilmesi anlamına da gelme ihtimali taşıyor.

ABD'nin mevcut Dışişleri Bakanı Blinken, Suudi Arabistan'ın 2015'te başlattığı Yemen işgalinin uluslararası alanda en büyük destekçisi olarak da biliniyordu. Bilinken Obama döneminde Suudilere silah tedarikinin bu dönemde hızlanması için çalışmalarıyla öne çıkmıştı.