Suudi Arabistan Kralı ve Veliaht Prensi, Biden'ı kutladı

Suudi Arabistan Kralı Selman ve Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı seçilen Joe Biden ile başkan yardımcısı seçilen Kamala Harris'i kutladı.

Krallığın resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre Kral Selman kutlama mesajında Biden ve Harris'e iyi dileklerini iletti.

Selman'ın mesajında Suudi Arabistan ile ABD arasındaki "tarihi ve yakın bağlar"dan övgüyle söz ederek bu bağları "herkesin her alanda güçlendirip geliştirmeyi istediğini" söylediği belirtildi.

Trump hükümetinin en yakın müttefiklerinden olan Suudi Arabistan krallığının resmi seçim sonuçları açıklanmadan Biden'ı kutlaması dikkat çekti. Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın da kişisel olarak yakın ilişkisi biliniyor.