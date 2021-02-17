Biden'dan Suudi Arabistan kararı

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan'la diplomasiyi veliaht prensi Muhammed bin Selman yerine kral Selman bin Abdulaziz'le yürüteceğini açıkladı.

Basın toplantısında konuşan Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Suudi Arabistan'la ilişkilerimizi revize edeceğimizi en başından açıklığa kavuşturduk" açıklamasında bulundu.

Biden'ın veliaht prensiyle konuşup konuşmayacağına ilişkin soruya Psaki, "Biden eşit mevkiler arası görüşmeye geri dönecek" yanıtını verdi.

Psaki, "Başkanın meslektaşı Kral Selman'dır, kendisinin uygun zamanda onunla görüşmesini bekliyorum. Bunun zamanına dair bir öngörüm yok" diye konuştu.

Psaki, ABD yönetiminin Suudi Arabistan'la anlaşmazlıkları ve endişeleri gidermesi için üst yönetimle temaslara geçmesi gerektiğini söyledi.

ABD'nin eski başkanı Donald Trump ve başdanışmanı Jared Kushner, Suudi Arabistan'la diplomatik görüşmeleri veliaht prens Selman'la yapmayı tercih ediyordu.

'Biden Ortadoğu'da ilk Netanyahu'yla görüşecek'

Öte yandan, Psaki, Biden'ın Ortadoğu'da ilk arayacağı liderin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olacağını söyledi.

Psaki, "İsrail tabii ki müttefikimiz. İsrail, önemli stratejik güvenlik ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Ekibimiz bunun için tamamen kendini adamış durumda, devlet başkanları düzeyinde henüz görüşme olmadı ancak yakında olacak" diye konuştu.