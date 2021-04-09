Karadeniz'de gerilim artarken, Türkiye ile Romanya arasında siyasi istişare toplantısı

Karadeniz'de gerilim artarken, Türkiye ile Romanya arasında düzenlenen siyasi istişarelerde "bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunulduğu" açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye ile Romanya arasında siyasi istişarelerin, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Romanya Dışişleri Bakanlığı Devlet Sekreteri Iulia Matei eş başkanlığında çevrimiçi olarak düzenlendiği bildirildi.

Açıklamada "İstişarelerde, Türkiye-Romanya ikili ilişkileri tüm veçheleriyle ele alınmış, ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası kuruluşlarda işbirliği konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

Karadeniz'de gerilim yükselirken

Görüşme ABD'nin Karadeniz'e iki savaş gemisi göndereceği haberlerinin ardından geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynakları ABD'nin "Montrö Sözleşmesine uygun olarak iki ABD savaş gemisinin Karadeniz’e çıkacaklarına dair 15 gün önceden diplomatik kanallardan bildirim yaptığı"nı doğrulamış ve gemilerin 4 Mayıs’a kadar Karadeniz’de kalacağını açıklamıştı.

ABD'nin Ukrayna üzerinden Karadeniz'de Rusya'ya karşı kuşatmasını artırdığı bir dönemde yarın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Türkiye'ye geliyor. Görüşme öncesinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefonda görüştü. Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin görüşmede Montrö Sözleşmesi'nin korunmasının önemini vurguladı. Öte yandan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar İngiltere'ye yaptığı iki günlük resmi ziyarette İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile görüştü.