Putin'den Erdoğan'a 'Montrö ve boğazlar' mesajı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Erdoğan ile Putin'in telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek "Görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ve bölgesel gelişmeler ele alındı" denildi.

Kremlin'den ise görüşmeye ilişkin ayrıntılı bir açıklama geldi. Buna göre Putin'in Erdoğan'la telefon görüşmesinde Kanal İstanbul planları da gündeme geldi ve Rusya lideri Montrö Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca Boğazlar rejiminin korunmasının önemini vurguladı.

Sputnik'in aktardığına göre Putin ile Erdoğan Ukrayna, Suriye ve Libya'daki durum, koronavirüsle mücadele çalışmaları ve Kanal İstanbul projesiyle ilgili son dönemde gündeme gelen açıklamaları ele aldı.

'Putin Ukrayna'nın provokatif eylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi'

Putin'in Erdoğan'ın talebi üzerine Rusya'nın Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin yaklaşımlarını anlattığını belirten Kremlin, 2015 tarihli Minsk anlaşmalarının, çözümün alternatifsiz dayanağı olduğunun vurgulandığını aktardı. Kremlin, Rus liderin Ukrayna'nın Minsk anlaşmalarından kaçınması ve son dönemde temas hattındaki durumu kızıştıracak provokatif eylemlerde bulunması nedeniyle duyduğu endişeyi dile getirdiğini belirtti.

İki liderin ayrıca Sputnik V aşısının muhtemel ortak üretimini ele aldıkları bildirildi.

Dağlık Karabağ

Kremlin'in açıklamasına göre Erdoğan, Dağlık Karabağ'da istikrarın sağlanması, 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak 2021 tarihinde Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderleri tarafından yapılan üçlü açıklamaların kademeli olarak uygulanması konusunda Rusya'nın attığı adımları çok takdir ettiğini söyledi.

Putin, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle yaptığı görüşmeler hakkında Erdoğan'a bilgi verirken iki lider, Güney Kafkasya'da ulaşım altyapısının yeniden tesis edilmesine yönelik çalışmalara başlanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını vurguladı.

Kanal İstanbul ve Montrö

Türkiye'nin Kanal İstanbul projesiyle ilgili planlarının ele aldığı bölümde Putin, bölgesel istikrar ve güvenliğin sağlanması için 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin hükümleri uyarınca belirlenen Boğazlar rejiminin korunmasının önemini vurguladı

Zelenskiy yarın Türkiye'ye geliyor

Erdoğan-Putin görüşmesi Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in yarınki İstanbul ziyareti öncesinde gerçekleşti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ve Zelenskiy başkanlığında yarın İstanbul'da Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi'nin dokuzuncu toplantısı yapılacak.

Görüşmede Ukrayna ile Donbass bölgesi ve Rusya arasındaki gerilimin de gündeme gelmesi bekleniyor.