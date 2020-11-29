İsrailli yetkiliden, 'İranlı nükleer bilimciyi öldürdük' itirafı

Cuma günkü Muhsin Fahrizade suikastından birkaç saat sonra, "Üç istihbarat yetkilisi, saldırının gerisinde İsrail'in olduğunu söyledi" diye yazan ABD gazetesi New York Times, bu kez üst düzey bir İsrailli yetkilinin "İran'ın bir numaralı nükleer bilimcisini öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli" dediğini aktardı.

Batı'da "İran nükleer programının babası" diye nitelenen İran Savunma Bakanlığı Araştırma ve İnovasyon Kurumu Başkanı Muhsin Fahrizade'nin suikasta kurban gitmesinden Tahran İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da bunu doğrulayan imalarda bulundu.

New York Times gazetesi ise, yıllardır Fahrizade'nin takip edilmesinden sorumlu bir İsrailli yetkiliden görüş aldı.

Sputnik'in aktardığına göre adının açıklanmaması kaydıyla konuşan İsrailli yetkili, "İsrail ihtiyaç olduğu üzere İran'ın nükleer programına karşı harekete geçmeye devam edecek" mesajını vererek ekledi: "İran'ın baş nükleer bilimcisini öldürdüğümüz için dünya bize teşekkür etmeli."

Yarın Tahran'da toprağa verilecek

Önceki gün Tahran'da uğradığı suikast sonucu ölen İranlı bilim insanı ve nükleer programın mimarlarından Muhsin Fahrizade için bugün Meşhed ve Kum'da cenaze töreni düzenlendi. Fahrizade'nin cenazesi, yarın başkent Tahran'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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