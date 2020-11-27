İran'ın nükleer programının mimarı fizikçiye suikast

İran'ın nükleer programının üst düzey yetkililerinden nükleer fizikçi Muhsin Fakhrizade, Tahran'ın doğusundaki Demavend bölgesinde uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Yarı-resmi Fars haber ajansı Fakhrizade'nin kaldırıldığı hastanede yapılan resüsitasyon çabalarına rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu.

İran Savunma Bakanlığı da "Bugün öğleden sonra silahlı teröristler Savunma Bakanlığı araştırma ve inovasyon başkanına saldırı düzenledi. Korumaları ile teröristler arasında çıkan çatışmada Muhsin Fakhrizade ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı" açıklamasını yaptı. Bakanlık Fakhrizade'nin hastanedeki tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdiğini doğruladı.

İmam Hüseyin Üniversitesi'nde profesör olan Fakhrizade, İran Savunma Bakanlığı'nın nükleer projelerinde görev alıyordu.

İran Devrimci Muhafızları Genel Komutanı Hüseyin Selami sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesinin bilim insanlarına yönelik suikastların intikamını alacağını belirtti.

İsrail'in İranlı bilimcilere yönelik suikastları

İsrail'in 2010-2012 yılları arasında İran'da 4 nükleer bilimciyi suikastla öldürdüğü batılı istihbarat servislerince dile getirilmiş, İsrail bu suçlamaları yalanlamamıştı.

İsrail Başbakanlığı Fakhrizade suikastına ilişkin yorum yapmayı reddetti. Fakhrizade İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun iki yıl önce İran'ın nükleer programına dair yaptığı sunumda hedef aldığı isimlerden biriydi.

İran Dışişleri Bakanı İsrail'i işaret etti

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif yaptığı açıklamada suikastta İsrail'in rolüne dair ciddi işaretler olduğunu söyledi.

Zarif "Teröristler bugün önde gelen İranlı bilimciyi öldürdüler. İsrail'in rolüne dair ciddi işaretlerin olduğu bu korkaklık suçluların çaresiz savaş çığırkanlığını gösteriyor" dedi.

Presstv'de yer alan haberde Fakhrizade'nin bugün Tahran'ın Demavend bölgesinde en az bir patlayıcı ve bir dizi saldırgan tarafından açılan ateşle hedef alındığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtilmişti. Nükleer fizikçi ile birlikte saldırıda yaralanan birden çok kişinin hastanede tedavi altına alındığı kaydedildi.

Yarı-resmi Fars haber ajansı ise olayı ilk olarak "İran'ın önde gelen fizikçisi Muhsin Fakhrizadeh Tahran yakınlarında suikast girişimiyle hedef alındı" diye duyurdu.

Resmi ISNA ajansı da Fakhrizade'nin adını vermeden, haber kaynaklarının ülkenin nükleer bilimcilerinden birinin, silahlı korumasıyla kimliği belirsiz kişiler arasında çıkan silahlı çatışmada suikasta uğradığını bildirdiğini duyurmuş, ajans nükleer bilimcinin sağlık durumuna ve saldırganların kimliklerine dair açıklamanın daha sonra yapılacağını bildirmişti.