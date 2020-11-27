Suriye Dışişleri'nden İranlı nükleer fizikçiye yönelik suikasta kınama

Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, İranlı nükleer fizikçi Muhsin Fahrizade'den suikast sonucu öldürülmesine ilişkin açıklamada bulundu.

Mikdad, yaptığı açıklamada suikastı kınayarak olayı 'tüm dünyanın kınaması gereken bir terör eylemi" olarak nitelendirdi.

"BM, terörle mücadelede yükümlülüklerini yerine getirmeli" diyen Mikdad, şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın Siyonist varlığın ve onun destekçilerinin ardında olduğu bu tür terör suçlarına karşı koyma kudretine inancımız tam. İran'ı ilerlemesini, bilimsel ve milli istidatını zarara uğratmaya yönelik bu umutsuz girişimler karşısında İran halkının ve hükümetinin yanındayız."