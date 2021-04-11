İsrail kamu radyosu: İran'daki nükleer tesise Mossad saldırı düzenledi

İsrail kamu radyosu Kan, ismini vermediği güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde İsrail ulusal istihbarat teşkilatı Mossad'ın bugün İran'ın Natanz kentindeki nükleer tesise siber saldırı düzenlediğini duyurdu. Radyo tesisteki tahribatın İran'ın açıkladığından daha büyük olduğunu ileri sürdü.

İran Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamada bu sabah Natanz kentindeki nükleer tesisin elektrik dağıtım şebekesinde yaşanan kazanın can kaybı ya da kirliliğe yol açmadığı belirtilmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da bugün katıldığı bir törende Natanz'a doğrudan bir atıfta bulunmadı ancak "İran'ın nükleerizasyonuna karşı mücadele ağır bir görev" ifadesini kullandı. İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise "Ortadoğu'daki operasyonlarımız düşmanın gözlerinden saklı değil" açıklamasını yaptı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi olayı "nükleer terörizm" diye nitelemiş, uluslararası toplumu ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu tepki göstermeye çağırmıştı.

Salihi saldırının, ABD'nin İran'a yaptırımlarının kaldırılması amacıyla sürdürülen müzakereleri engellemek isteyenlerin başarısızlığını gösterdiğini söylemişti.