İran Natanz'daki nükleer tesisine sabotaj düzenlendiğini açıkladı

İran bu sabah Natanz kentindeki nükleer tesisinin elektrik dağıtım şebekesindeki kazanın bir "sabotaj eylemi" sonucu meydana geldiğini açıkladı. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi olayı "nükleer terörizm" diye niteledi ve uluslararası toplumu bu durumu gündemine almaya çağırdı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi yaptığı açıklamada ülkesinin bir yandan bu "alçak eylemi" kınarken bir yandan da uluslararası toplum ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nu "nükleer terörizm"i gündemine almaya çağırdığını dile getirdi. Salihi ülkesinin bu saldırının emrini verenlere, onu uygulayan ve kolaylaştıranlara karşı harekete geçme hakkını da saklı tuttuğunu bildirdi.

Nükleer teknolojiyi geliştirmeye ve ABD yaptırımlarının kaldırılması için çabalarına da devem edeceklerini belirten Salihi, bu eylemin arkasındakilerin hedeflerine ulaşamayacaklarını söyledi.

Salihi Natanz'daki uranyum zenginleştirme tesisine yönelik eylemin "İran'ın nükleer programındaki ilerlemeyi önlemek ve yaptırımların kaldırılması amacıyla sürdürülen başarılı müzakereleri engellemek isteyenlerin başarısızlığını gösterdiğini" belirtti.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi daha önce yaptığı açıklamada kazanın neden kaynaklandığını araştırdıklarını belirtmiş, kazada herhangi bir yaralanmanın veya çevre kirliliğinin yaşanmadığını aktarmıştı.

Öte yandan İsrail gazetesi Haaretz'de çıkan bir yazıda ise Natanz'daki tesiste "gizemli kaza"nın arkasında İsrail'in siber saldırıları olabileceği ifade edildi.