İran'ın Natanz nükleer tesisinin elektrik şebekesinde şüpheli kaza

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvandi, Natanz kentindeki Şahit Ahmedi Roşan nükleer tesisindeki elektrik şebekesinin bir bölümünde bir kaza meydana geldiği söyledi.

Fars Haber Ajansı'nın aktardığına göre, kazaya ilişkin bir detay vermeyen Kemalvandi, kaza sonucunda herhangi bir yaralanma veya çevre kirliliği yaşanmadığını söyledi.

Natanz nükleer tesisinde, geçtiğimiz Temmuz ayında yangın çıkmıştı. Kemalvandi, yangının İsrail sabotajı sonucunda meydana geldiğini söylemişti.

İran, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı olarak çekilmesini duyurmasının ardından Natanz tesislerindeki ileri santrifüj faaliyetlerinin iki katına çıkarılacağını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, 3 gün önce İran nükleer anlaşmasıyla ilgisi olmayan yaptırımları kaldırmak için gerekli adımları atmaya hazır olduklarını duyurmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Erakçi, önceki gün yaptığı açıklamada, 'Tüm yaptırmaların tek seferde kaldırılması üzerine müzakere halindeyiz. Aşamalı olarak yaptırımların kaldırılmasına karşıyız' demişti.

Öte yandan Politico'ya anomim bir şekilde konuşan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Biden yönetiminin, Trump'ın İran'a yönelik yaptırımlarını tamamen kaldırmayacaklarını söyledi. ABD 2015 anlaşmasından çekildikten sonra İran'a yönelik eski yaptırımlarını geri getirmekle kalmayıp bir dizi ek yaptırım da uygulamaya koymuştu.