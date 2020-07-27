İsrail Hizbullah saldırısını bekliyor

Başı hükümet karşıtı gösterilerle dertte olan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Pazar sabahı bir açıklama yaparak, İran ordusunun İsrail’in kuzey sınırlarına yerleşmesine müsaade etmemek için tutarlı bir politika izlediklerini açıkladı. ‘‘Güvenliğimizi zayıflatamayız, halkımızı tehdit altına sokamayız’’ diye konuşan Netanayhu, ‘‘Güçlerimizin darbe almasına izin vermeyeceğiz. Savunma Bakanı ve Genel Kurmay Başkanı ile birlikte, duruma dair devamlı değerlendirmelerde bulunuyorum. İsrail Savunma Kuvvetleri her türlü tehdide yanıt vermeye hazırdır’’ ifadesini kullandı.

'Hizbullah zayıf nokta arıyor'

Geçtiğimiz hafta İsrail’in Şam yakınlarındaki bir cephaneliğe düzenlediği hava saldırısının ardından Lübnan Hizbullahı Ali Kemal Muhsin isimli savaşçısının yaşamını yitirdiğini duyurmuştu. Hizbullah 2019 Ağustosu’nda Suriye’deki güçlerine yönelik bir saldırıya misilleme olarak İsrail’e ait zırhlı araçları vurmuş ve Suriye’deki savaşçılarını hedef almaya devam etmesi halinde İsrail’e yanıt vereceğini açıklamıştı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah misilleme konusunda herhangi bir açıklama yapmazken, Lübnan ve İsrail basınında olası misillemeye ilişkin çok sayıda haber yer aldı. İsrail’de yayımlanan Maariv gazetesi, Lübnan Hizbullahı’nın misilleme için İsrail Savunma Kuvvetleri’nin zayıf noktasını aramaya devam ettiğini yazdı.

İsrail Savunma Kuvvetleri ise geçtiğimiz hafta misilleme beklentisiyle Lübnan sınırındaki güvenlik önlemlerini arttırmaya başladı. İsrail Genel Kurmay Başkanlığı ve Kuzey Komutanlığı arasında değerlendirme toplantıları devam ederken, Golani tugayından bir piyade alayının Kuzey Komutanlığı’na kaydırıldığı bildirildi. Lübnan sınırındaki askerî mevkilere birlik takviyesi yapıldı ve pek çok yol sivil trafiğine kapatıldı. Askeri uzmanlar alınan önlemlerin muhtemel bir tanksavar ya da keskin nişancı saldırısını önleme amacını taşıdığını belirtiyor.

İsrail BM aracılığıyla mesaj gönderdi: Bilmiyorduk

İsrail Lübnan sınırındaki güvenlik önlemlerini arttırmanın yanı sıra diplomatik kanalları da kullanarak Hizbullah’ı misillemede bulunmaktan vazgeçirmeye çalışıyor. Cumartesi günü Birleşmiş Milletler aracılığıyla Hizbullah’a bir mesaj ileten İsrail hükümeti, bir yandan Suriye’de hedef alınan bölgede bir Hizbullah savaşçısının bulunduğunu bilmediğini ileri sürerken, diğer yandan da Hizbullah’tan gelecek bir saldırıya sert yanıt vereceği tehdidinde bulundu. Hizbullah’ın ise İsrail’e yanıt vermeyi reddettiği bildirildi.