İsrail Ordusu Lübnan sınırına takviye yapıyor

İsrail Ordusu İsrail-Lübnan sınırına daha çok asker yığacağını duyurdu. İsrail yakın zamanda Yukarı Celile bölgesinde tatbikatlar gerçekleştirmişti.

İsrail ordusu sözcüsü Adraee Avichay, İsrail Ordusu, Lüban Hizbullahı'na yönelik gerçekleştirdikleri saldırının ardından bir cevap beklediklerinden dolayı sınıra asker yığdıklarını açıkladı. Bu hafta gerçekeşen İsrail hava saldırısında Hizbullah üyelerinden biri yaşamını yitirmişti.

Avichay, "İsrail Ordusu durumun değerlendirilmesinin ardından ve Kuzey Komutanlığı'nın savunma planına göre, askeri ve sivil bölgelerdeki ordu hazırlıklarını, kuzey sınırındaki savunma durumunu güçlendirmek için değiştirecek" dedi.

Sözcü, “eylemlerin güçlendirilmesine ek olarak, Lübnan sınırına yakın kuvvetlerin konuşlandırılmasında çeşitli değişiklikler oldu ve operasyonel çabalara hizmet eden diğer eylemler gerçekleştirildi” ifadelerini ekledi.

“Durumun ve operasyonel ihtiyacın değerlendirilmesine göre, sınır alanındaki bazı merkezler ve yollar askeri araçların hareketine kapatılacak. Ayrıca, bazı şehirlerde, erişim yollarının kapatılması ve alternatif nüfus hareket eksenlerinin açılması beklenmektedir. Bu aşamada sivil alanlarda ek kısıtlamalar yoktur” diye devam etti.

Sözcü “İsrail Ordusu, Lübnan devletini İsrail topraklarında olanlardan sorumlu olarak görüyor” diye ekledi.