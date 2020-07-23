Suriye’de bir Hizbullah savaşçısının öldüğü duyuruldu

Hizbullah Güney Lübnanlı savaşçısı Ali Kemal Muhsin’in, Şam havaalanı yakınlarında gerçekleştirilen İsrail hava saldırısı sonucunda yaşamını yitirdiğini doğruladı.

Pazartesi gecesi gerçekleştirilen saldırı ile ilgili olarak Batılı istihbarat kaynakları, Şam’ın hemen dışında yer alan İran destekli güçlere ait bir cephaneliğin vurulduğunu belirtmiş, Londra merkezli muhalif Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise saldırıda 5 İran destekli militanın öldüğünü, 7 militan ile Suriye Arap Ordusu hava savunma kuvvetlerine mensup 4 askerin de yaralandığını ileri sürmüştü.

Suriye Savunma Bakanlığı ise İsrail Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda, füzelerin bir kısmının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini, kalan füzelerin neden olduğu patlamada 7 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Hizbullah lideri Hasan Nasrallah’ın Suriye’deki örgüt üyelerine yönelik saldırılara misilleme ile karşılık verileceğini açıklamasının ardından, Hizbullah Suriye topraklarındaki bir savaşçısının İsrail tarafından öldürüldüğünü ilk kez resmen açıklamış oldu.