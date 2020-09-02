İslam devleti kuracağız demişti: Uşşaki tarikatı şeyhi çocuk istismarından tutuklandı

Gülen Cemaati’nin tasfiyesi sonrası devlet içinde birçok tarikat ve cemaat güç kazanırken, bu boşluğa göz diktiğini açıkça ilan eden Uşşaki tarikatının şeyhi Fatih Nurullah, müridinin 12 yaşındaki kızına cinsel istismardan tutuklandı.

Odatv'den Sami Menteş'e konuşan görgü tanıkları, Nurullah'ın da yaşadığı dergahlarının bulunduğu Sakarya’nın Akyazı ilçesi Kuzuluk mahallesindeki binaya jandarmanın ve ardından birkaç kişinin geldiğini yaşanan tartışmadan sonra tarikat mensuplarının jandarmaların yanındaki bir adama saldırdığını söyledi. Görgü tanıkları, jandarmanın biber gazı dahi kullanmasına rağmen, müritlerin saldırısını güçlükle durdurabildiklerini anlattı.

Kavganın ardından Fatih Nurullah gözaltına alındı.

İstismar edilen çocuğun babası darp edildi

Jandarmaların Nurullah’ı gözaltına alma sebebinin, yakın zamana kadar annesiyle dergahta bulunan 12 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ihbarıydı. Jandarmanın yanında müritlerin saldırısına uğrayan kişinin de çocuğunun babasıydı. Habere göre, babanın omzu kırıldı, belinde ve kolunda yaralar var.

Nurullah’ın gözaltına alınmasının ardından soruşturmayı yürüten Akyazı Cumhuriyet Savcısı, tacize uğrayan küçük kızın ifadesine başvurdu. Çocuk İzleme Merkezi, uzmanların eşliğinde alınan ifadesinde 12 yaşındaki Y. A. yaşadıklarını detaylarıyla anlatırken istismarın daha önce de tekrarlandığı ortaya çıktı.

12 yaşındaki Y.A., söz konusu dergahta 10 yaşında bir kız çocuğunun daha Nurullah tarafından istismar edildiğini söyledi. İfadede bulunan uzman da habere göre çocuğun ifadesinin güvenilir olduğunu söyledi.

Tutuklandı

Perşembe akşam gözaltına alınan Fatih Nurullah, Pazartesi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, Nurullah’ın tutuklanmasına karar verdi. Dava dosyasında Y.A.’nın ifadesinin haricinde Fatih Nurullah’ın Y.A.’nın babasıyla yaptığı ve yaşananları kısmen de olsa itiraf ettiği telefon görüşmesine ait ses kaydının olduğu da öğrenildi.

Habere göre Y.A.’nın ailesinin can güvenliklerinden endişeli ve çaresiz olduklarını söyledi. Tarikat müritlerinin aileyi, küçük kızın ifadesini değiştirmesi için ölümle tehdit ettiği de iddia edildi.