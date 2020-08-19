Kimdir bu Uşşakiler?

AKP’nin cemaat ve tarikatlara verdiği destek devlet içinde bu yapıların kadrolaşması için büyük olanaklar sunmaya devam ediyor.

Yıllarca Gülen Cemaati ile ortak hareket eden, yaşanan kavga sonrası Gülenciler yerine devlet içindeki kadrolaşmayı diğer tarikatlara teslim eden AKP, Menzil ve İskenderpaşa’nın ardından şimdi de bir başka tarikata verdiği destekle gündemde.

Bu tarikatın adı Uşşaki…

Tarikatın gündem olmasını sağlayan olay, liderleri Fatih Nurullah’ın yaptığı son açıklama oldu.

Tarikatın kanalı Nurani Tv’de “Sarık veya cübbe giymek, resmî işlerimizde engel oluşturuyorsa nasıl bir yol izlemeliyiz?” sorusuna yanıt veren Nurullah, “Devletin kontrol mekanizmalarında olalım” demiş, “Hizmetten kopma yok, ticaretten kopma yok. Tembellik yok. Biz devleti bıraktığımız zaman oraya ne idüğü belirsizler geliyor. Daha sonra amir oluyorlar, başımızı ezmeye uğraşıyorlar. Hele İslami devlet olsun; en güzel sarığı biz saracağız, en güzel cübbeleri biz giyeceğiz. Vakti saati var her şeyin. Mesela başörtü meselesi çözüldü değil mi? Ayasofya mayasofya, Tayyip Bey 'bekleyin' dedi. Ayasofya açıldı…. Devletin kontrol mekanizmalarında olalım. Çünkü ne idüğü belirsizler karar mekanizmalarına geçince Müslümanlar sıkıntı çekiyor” ifadesini kullanmıştı.

Merkezi Kasımpaşa

Bu açıklama sonrası gündem olan tarikat, Halveti Tarikatı’nın bir kolu.

Tarikatın merkezi ise oldukça dikkat çekici. “Kasımpaşa” merkezli olan bu tarikat, Kasımpaşalı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yıllar önce yaptıkları bir görüşmeyle de haber konusu olmuştu.

Görüşmenin yapıldığı dönem Erdoğan Başbakanlık koltuğunda oturuyordu.

“Kurucusu Pir Hüsameddin” olan tarikatın önemli isimlerinden olan İbrahim İpek, tarikatın “İpek Yolu” adıyla bilinmesin de nedeni.

Milli güreşçi tarikat lideri

Onun liderliği döneminde güçlenen tarikatın başında bulunan Fatih Nurullah, İpek’in ölümünün ardından bundan 20 yıl önce tarikatın liderliğini üstlendi.

Eski milli güreşçi olan Nurullah, düzenlediği büyük zikir törenleriyle tarikatı büyütmeye çalışırken, “Devran” adlı bu törenlerin merkezi olarak Çorum ve Bolu seçiliyor.

Tarikatın 2014 yılında Çorum’da bir stadda yaptığı zikir töreni, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Yeni Akit’te “Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa bir stadyumda zikir ayini gerçekleştirildi. Çorum stadyumunda Uşşaki tarikati dervişleri sahaya indiler ve halka zikri yaptılar. Bu tablo, normalleşmenin ayak sesleri olarak değerlendirildi” ifadeleriyle haberleştirildi.

Söz konusu etkinliğe AKP’li yöneticiler de katılmıştı.

Umre dönüşü binlerce kişi havalimanında karşılamış, elimi öpen cennete gider demişti

2016 yılında Umre dönüşü yüzlerce tarikat üyesi tarafından Atatürk Havalimanı’nda karşılanan Nurullah Fatih, “Bir uçaktan iniyorum, millet beni karşılıyor, elimi öpmek istiyor, ben (elimi) çekiyorum çekiyorum. Diyorlar ki 'niye çekiyorsun elini, elini öpen cennete girecek'. Ben de ikisini birden 30 elim 40 elim olsa Ümmeti Muhammed'e uzatıyorum. Var mı bir diyeceğiniz?” demişti.

Cihat çağrısı

Yine 2016 yılında tarikatın kanalı Nurani TV'de konuşan Fatih Nurullah, cihada katılım çağrısı yapmış, tarikat üyelerinin Türkmen cephesi, Bayırbucak Türkmenleri gibi gruplara katılmalarını istemiş,"Bize söylenen Tikrit, Şam. Bizim demek ki daha vaktimiz var. Çünkü bu iş Suriye'den Irak'a atlayacak. Şu anda seyrediyoruz, bakalım ne olacak” ifadesini kullanmıştı.

Ankara’ya 3 bin kişilik külliye

Ayrıca tarikatın sosyal medya hesaplarında bir “külliye” inşaatı için destek toplanırken, söz konusu yapının Ankara’da inşaa edildiği, 3 bin kişilik olacağı, içinde medrese, islami düğün salonu ve kreş bulunacağı belirtiliyor.