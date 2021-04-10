'Biden İran'a yönelik yaptırımların tamamını kaldırmayacak'

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın İran nükleer anlaşmasından tek taraflı olarak çıkması ve anlaşmayı işlemez hale getirmesinin yaklaşık üç yıl ardından müzakereler tekrar başladı. Ancak ABD müzakerelere dahil olmak konusunda hâlâ adım atmamakta ısrar ediyor.

Politico'ya anomim bir şekilde konuşan üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, Biden yönetiminin, "İran Nükleer Anlaşması" olarak da anılan 2015 Ortak Kapsamlı eylem Planı anlaşmasına geri dönme konusunda Viyana'da dolaylı görüşmelerde bulunan ülkelerden gelen baskıya rağmen, Trump'ın İran'a yönelik yaptırımlarını kaldırmayacaklarını söyledi.

Sözkonusu açıklama İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in, İran'ın ancak tüm Trump dönemi yaptırımları kaldırılırsa anlaşmaya tekrar uyacağını söylediği açıklamasını takiben geldi.

Anlaşma, İran'ın nükleer programının çoğunu doğrulanabilir şekilde durdurması şartıyla ekonomik yaptırımlardan kurtulmasını garanti ediyor.

Her iki taraf da anlaşmayı yeniden kurma isteğini dile getirmesine rağmen, ABD bu alanda henüz bir adım atmış değil.

Politico'nun aktardığına göre üst düzey Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "ABD'nin gösterdiği amacın ciddiyeti ve geri dönme niyetinin İran tarafından karşılanıp karşılanmayacağı sorusu hâlâ devam ediyor" dedi. Yetkili, "Bunun bazı işaretlerini gördük, ama kesinlikle yeterli değil" diye ekledi ve ilk nükleer anlaşmanın ABD'ye İran'a nükleerle ilgili olması gerekmeyen gerekçelerle yaptırım uygulama hakkı verdiğini öne sürdü.

Yetkili, Biden hükümetinin Trump'ın yaptırımlarının, sözde "terörizmi desteklemek" gibi başka gerekçelerle meşru bir şekilde uygulandığına karar verirse, onları kaldırmayacağını belirtti.

Donald Trump, Mayıs 2018'de İran'ın küresel güvenliğe yönelik tehdit oluşturduğunu iddia ederek ABD'yi anlaşmadan tek taraflı olarak çekti.

Anlaşmaya göre kaldırılan ABD ve AB yaptırımlarını yeniden uygularken, bununla yetinmeyen ABD İran'a ek yaptırımlar getirdi. Misilleme olarak İran, uranyum zenginleştirme çalışmalarına tekrar başlayarak yüzde 20 saflığa kadar zenginleştirilmiş uranyum elde etti ve bazı nükleer faaliyetlerine devam etti.

Ek olarak Şubat ayında Tahran, nükleer tesislerinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafından denetlenmesini sınırlamaya karar verdi.

İran, ABD yaptırımları tamamen kalkmadan anlaşmanın sağlanamayacağını birden fazla kere belirtti.