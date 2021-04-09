İran: Yaptırımlar kalkana kadar nükleer faaliyetlerimizi durdurmayacağız

Avusturya’nın başkenti Viyana’da nükleer anlaşmaya geri dönüş görüşmelerine ilişkin İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Erakçi çeşitli açıklamalarda bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Abbas Erakçi, İran'ın yaptırımların kaldırılması konusundaki duruşunun değişmediğini belirterek, Tahran'ın özellikle uranyum zenginleştirme başta gelmek üzere nükleer faaliyetlerini durdurmayacağını veya hızını yavaşlatmayacağını söyledi.

Erakçi, uranyum zenginleştirmesinin İran parlamentosunun yasasında öngördüğü hızdan daha hızlı ilerlediğini belirterek, şu anda yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum üretildiğini sözlerine ekledi.

ABD'yi tüm yaptırımlarını kaldırmaya mecbur edecek bir anlaşmaya varılıncaya kadar faaliyetlerinin devam edeceğini belirten İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, tüm yaptırımların tek aşamada kaldırılması gerektiğini vurguladı.

Ayrıca, İran'ın Avrupa ülkeleriyle görüştüğü ancak ABD'yle görüştükleri iddiasının doğru olmadığını, Viyana'daki İran delegasyonunun sadece İngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin ile müzakereler yürüttüğünü belirtti

Erakçi, ABD'nin kendi duruşlarını gözden geçirdiklerine ve tüm yaptırımları kaldırmak için ilerlediklerine dair işaretler olduğunu, ancak İran tarafının hala bir karar verecek durumda olmadığını, çünkü müzakerelerin sonuçlanmadığını söyledi.

Öte yandan nükleer faaliyetler konusunda taahhütlerine dönmeye hazır olduklarını ifade eden Erakçi, “ABD, hem Trump dönemi yaptırımlarını hem de nükleer anlaşma kapsamında uygulamanan yaptırımları kaldırdıktan sonra biz bunu test edeceğiz. Ardından nükleer faaliyetlerimizi yeniden düzenlemeye hazır olacağız” dedi.

Müzakerelerin hızlı ilerlediğini ve görüşmelerin atmosferinin "yapıcı" olduğunu ifade eden Dışişleri Bakan Yardımcısı “Tüm yaptırmaların tek seferde kaldırılması üzerine müzakere halindeyiz. Aşamalı olarak yaptırımların kaldırılmasına karşıyız” dedi.