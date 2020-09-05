İki UÇK'lı Arnavut lider savaş suçları mahkemesine ifade vermeye çağrıldı

Eski Kosova Kurtuluş Ordusu (Ushtria Çlirimtare e Kosovës, UÇK) komutanı ve eski Kosova Başbakanı Agim Çeku, savaş suçları savcıları tarafından şüpheli sıfatıyla sorgulanmak üzere Lahey'e çağrıldığını söyledi.

Agim Ceku Perşembe günü AB menşeli BIRN'e verdiği demeçte, 1998-2000 yılları arasında Kosova'da savaş zamanı ve savaş sonrası suçları araştıran Kosova Uzman Savcılığı tarafından bu ay şüpheli olarak ifade vermeye çağrıldığını söyledi.

Mart 2006'dan Ocak 2008'e kadar Kosova Başbakanı olan Çeku 28 Eylül'de ifade vermeye gidecek. Eski UÇK komutanı olan Çeku, 669 Sırp ve 18 diğer Arnavutun ölümlerinden sorumlu olduğu için Sırbistan tarafından gıyaben yargılandı.

Ardından Sırp mahkemesi, onu gıyaben 20 yıl hapis cezasına çarptırdı ve Belgrad, Interpol'den tutuklanması için uluslararası bir "kırmızı bülten" çıkarmasını istedi, bu da Bulgar yetkililerin onu gözaltına almasına ve Haziran 2009'da onu iki gün gözaltında tutmasına ön ayak oldu.

Çeku, aynı zamanda Şubat 2011'den Aralık 2014'e kadar, Kosova Güvenlik Güçleri Bakanıydı.

Çeku bakanlık yaptığı sırada, "UÇK gazileri"nin statülerini, sosyal yardım ödemeleri alabilmeleri için doğrulamakla görevli komisyonun başına getirildi.

Makedonya'da hükümet ortağı ifade vermeye çağırıldı

Kosova menşeli KOHA'da çıkan habere göre, eski UÇK'lılardan Kuzey Makedonya Demokratik Bütünleşme Birliği'nin (Demokratska unija za integracija, DUI) başkanı Ali Ahmeti Çarşamba sabahı Priştine'de Kosova Uzman Odaları savcılarına ifade vermeye başladı. DUI Makedonya'nın en büyük etnik Arnavut partisi. DUI, Kuzey Makedonya'nın AB ve NATO yancısı Başbakanı Zoran Zaev'in iktidardaki Sosyal Demokratlarının koalisyon ortağı konumunda.

Priştine’ye giden Ahmeti’ye, Kuzey Makedonya’nın kısa süre önce seçilen Birinci Başbakan Yardımcısı Artan Grubi eşlik etti.

Ahmeti’nin yakın parti ortaklarından biri olan Kuzey Makedonya’nın yeni Dışişleri Bakanı Bujar Osmani Salı günü Üsküp’te düzenlediği basın toplantısında DUI liderinin Kosova savaşı sırasında gerçekleşen olaylara "tanık sıfatıyla" ifade vermeye çağrıldığını söyledi.

Ahmeti, Lahey savcılarının Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi'ye yönelik dört günlük sorgulamalarını tamamlamasından sonraki hafta çağrıldı.

Uzman Savcılık Bürosu 24 Haziran'da yaptığı duyuruda, Thaçi'nin yanı sıra üst düzey Kosovalı siyasetçi Kadri Veseli ve diğer eski UÇK militanlarının savaş suçlarını ve insanlığa karşı işledikleri suçları doğrulayan bir iddianame bulunduğunu duyurdu.

Ahmeti, Kosova'da UÇK için savaştı ve ardından 2001'de Makedonya'ya karşı Arnavut Ulusal Kurtuluş Ordusu'nda (Ushtria Çlirimtare Kombëtare, UÇK, Makedonya UÇK'sı olarak da bilinir) görev yaptı.

Çatışma, etnik Arnavutlara daha fazla haklar tanıyan bir barış anlaşmasıyla sona erdikten sonra, 2002 yılında Ahmeti ve eski Makedonya UÇK'sı liderleri DUI partisini kurdu.

O zamandan beri DUI, Kuzey Makedonya'daki en büyük etnik Arnavut partisi olarak kaldı ve Sosyal Demokratların liderliğindeki mevcut yönetim de dahil olmak üzere çok sayıda hükümette küçük koalisyon ortağı oldu.

En üst düzey UÇK'lılar şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrılıyor

Eski Kosova Başbakanı Çeku, sorgulanmak üzere çağrılan en son üst düzey Kosovalı siyasetçi. Temmuz ayında, Kosova mevcut Cumhurbaşkanı ve organ kaçakçısı Hashim Thaçi Lahey'de dört gün boyunca ifade verdi ve tüm suçlamaları inkar etti.

Cinayet, işkence, insan kaçırma ve yasadışı tutuklamalar da dahil olmak üzere iddiaları araştıran Lahey savcıları, 100'den fazla diğer eski UÇK militanın da ifadelerini aldı.

Kosova Uzman Odaları ve Uzman Savcılık Ofisi, Kosova'nın adalet sisteminin bir parçası, ancak Hollanda'da bulunmakta ve personeli uluslararası kişilerden oluşmakta.