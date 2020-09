Trump’tan Netanyahu’ya ‘müjde’: Kosova ve Sırbistan Kudüs’te büyükelçilik açacak

ABD Başkanı Trump, Sırbistan’ın Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyacağını, Kosova ile İsrail arasında da diplomatik ilişkilerin kurulması konusunda anlaşmaya varıldığını söyledi.

Trump bu açıklamayı Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vučić ve Kosova Başbakanı Avdullah Hoti ile Beyaz Saray’daki görüşmesi öncesinde yaptı.

Öte yandan Oval Ofis’te Trump’ın katılımıyla Sırbistan ve Kosova liderleri iki ülke arasındaki ekonomi anlaşmasına imza attı.

Trump 2008’de Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını ilan eden Kosova ile Sırbistan arasındaki anlaşmayı “tarihi” diye niteledi.

Kosova Başbakanı Hoti ile görüşmesi sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu da arayan Trump, Netanyahu ile Hoti’yi anlaşmaya vardıkları için kutladı. Haaretz’in haberine göre bu sırada Hoti ülkesinin Kudüs’te büyükelçilik açacağını da söyledi.

Yine Haaretz’in aktardığına göre Netanyahu, Kosova’nın Kudüs’te büyükelçilik açacak olan ilk “çoğunluğu Müslüman olan ülke” olacağını söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vučić de ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Temmuz 2021’de Kudüs’e taşıyacağını, o tarihe kadar ise Kudüs’te bir temsilcilik ofisi açacağını açıkladı.

Trump Twitter hesabından yaptığı paylaşımda da, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında ABD arabuluculuğunda yapılan “normalleşme” anlaşmasına atıfta bulunarak “Ortadoğu’da barış için harika bir gün daha” sözlerini kullandı. Trump “Müslüman çoğunluklu Kosova ve İsrail bağlarını normalleştirmeyi ve diplomatik ilişkiler kurmayı kabul etti. Bravo. Daha fazla İslam ve Arap ülkesi bunu takip edecek” dedi.

Another great day for peace with Middle East – Muslim-majority Kosovo and Israel have agreed to normalize ties and establish diplomatic relations. Well-done! More Islamic and Arab nations will follow soon!