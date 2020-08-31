Makedonya'da Batı yanlısı Zaev, güven oylamasını geçti

Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Pazar günü 120 sandalyeli parlamentoda 62 milletvekilinin desteğiyle güven oyu aldı. Zaev, kendi partisi Sosyal Demokratlar ve Arnavut Demokratik Bütünleşme ittifakının desteğiyle tekrar Kuzey Makedonya Başbakanı olarak göreve başladı.

Zaev, Başbakan olarak önceki döneminde, yolsuzluğu önleme ve gerçek hukukun üstünlüğünü yeniden kurma sözünü yerine getirmemekle suçlanmıştı.

2017 ortasından bu yılın başına kadar Başbakan olan Zaev, tam 240 gün sonra aynı göreve geri dönüyor. Başlangıçta Nisan ayında erken seçimlerin hazırlanmasından sorumlu olan geçici hükümetin hükümetin kurulması için 3 Ocak'ta istifa etmişti.

Zaev ülkesinin halkın yoğun tepkilerine rağmen AB ve NATO üyelik süreçlerini başlatan hükümetin lideri. Zaev hükümeti NATO'ya girme uğruna ülkesinin isminin değişmesi için bir referandum düzenlemiş, ancak referandumu kaybetmişti. Batı yanlısı Zaev hükümeti referandumu görmezden gelip ülkenin adını Makedonya yerine "Kuzay Makedonya" olarak değiştirmişti.