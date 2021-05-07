İBB Sözcüsü: Halk Ekmek büfesi yakıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, Halk Ekmek büfelerine ilişkin kriz sürerken sosyal medyadan "sabotaj" paylaşımı yaptı.

Ongun, "İstanbul İtfaiyemizin raporuna göre Bakırköy'deki Halk Ekmek büfemiz mobese kayıtlarında tespit edildiği üzere kimliği belirsiz kişiler tarafından dün gece yakılmıştır. Sabotajcıların tespiti için çalışmalar devam ediyor" dedi.

Ne olmuştu?

İBB’ye bağlı İstanbul Halk Ekmek (İHE) büfesi kurma çalışması AKP'li ilçe belediyelerinin birçoğunda engellenmişti.

Ümraniye ve Sancaktepe'de ilçe belediyelerine bağlı zabıtalar büfe kurulmasını engellemiş, konu AKP ile CHP arasında krize neden olmuştu.

Halk Ekmek büfelerine yönelik AKP’li belediyelerin yürüttü engellemelere tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Halkın topu topu bir dilim kuru ekmeği kaldı, ona da savaş açtınız. Nerede duracaksınız siz!” demişti.