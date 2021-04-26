Büfenin yerine zabıta kamyonu koydular: İBB'nin Halk Ekmek büfesine engel

İBB’ye bağlı İstanbul Halk Ekmek (İHE) büfesi kurma çalışması Üsküdar’dan sonra Ümraniye’de de engellendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) yeni Halk Ekmek büfeleri açmasına AKP’li ilçe belediyeleri engel olmaya devam ediyor. Üsküdar Belediyesi’ne bağlı zabıtalar kurtulan büfeyi kaldırmaya çalışırken Ümraniye Belediyesi zabıtaları da İBB’nin yetkisindeki alana büfe kurulmasına izin vermedi. Büfenin konulacağı alana Ümraniye Belediyesi Zabıtası kamyonunu çekerek kuruluma engel oldu.

Ümraniye’de olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, tek dertlerinin halkın ekmeğe ulaşmaları gerektiğini söylerken, büfenin açılabilmesi için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

İki ay önce de Sancaktepe’de yine AKP’li Belediye Halk Ekmek büfesini zabıta zoruyla engellemişti.