AKP'li belediye İBB'nin Halk Ekmek büfesini kaldırdı

AKP'li Sancaktepe Belediyesi tarafından Sarıgazi'deki İBB Halk Ekmek büfesi kaldırıldı. İBB ekipleri, kaldırılan alana yakın bir yerde kendi yetkisindeki alana büfeyi yeniden kurdu.

İBB Halk Ekmek A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama bugün İBB ekiplerinin büfeyi yerleştirdikleri yerde bir açıklama yaptı.

Nama "Sarıgazi Meydanı'nda bulunan halk ekmek büfesini dün akşam Sancaktepe Belediyesi ekipleri hukuksuz bir şekilde yerinden kaldırdılar. Onlar ekmekle uğraşmaya devam ediyorlar. Biz de bugün, kaldırdıkları yerin tam karşısında büyükşehire ait olan, kamu akışını bozmayan bir noktaya, otobüs durağının yanına konumlandırdık" dedi.