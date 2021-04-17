Homurcuk dergisinden 1 Mayıs kapağı

Homur mizah grubu tarafından hazırlanan Homurcuk, Nisan 2021 sayısını çıkardı.

Dergi salgın bahane edilerek yasaklanan 1 Mayıs'ı kapağına taşıdı.

Türkiye’nin en uzun soluklu mizah dergilerinden Homur Mizah Dergisi, ilk sayısını 18 Aralık 1999 tarihinde çıkardı.

Sabahattin Ali, Rıfat Ilgaz, Aziz Nesin ve Mustafa Uykusuz gibi ustaların bir araya gelerek çıkardığı Marko Paşa Mizah Dergisi’nin yolunda “halk için, halkla beraber” sloganıyla yoluna devam eden Homur Mizah Dergisi mücadeleci kimliğiyle üretimine devam ediyor.