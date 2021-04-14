Homur dergisinden kuru soğan hatırlatması

Homur Mizah Dergisi, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) üreticilerden patates ve kuru soğan alımlarının başladığını duyurmasına ilişkin bir açıklama yaptı.

Açıklamada, derginin Şubat 2007 sayısında, DİSK Birleşik Metal İş Sendikası ile beraber halkın “kuru soğana muhtaç olduğunu" gündeme getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "14 yıl sonra Halkımızın kuru soğana muhtaç olduğunu fark eden Siyasi iktidarı kuru soğan seferberliğinde Homur Mizah Dergisi olarak yürekten desteklediğimizi bildirir bundan sonra Homur okuyarak faaliyetlerini planlarlarsa halkımıza zaman kaybettirmemiş olurlar" ifadeleri kullanıldı.