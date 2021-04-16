'Salgın' bahaneli 1 Mayıs yasakları başladı

Valilikler ve kaymakamlıklar, 1 Mayıs nedeniyle salgını bahane ederek eylem ve etkinlikleri yasaklamaya başladı.

Kocaeli ve Kayseri Valiliği'nin açıklamasında sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlik, kooperatif gibi sendikaların da genel kurul dahi yapacakları geniş katılımlı etkinliklere 17 Mayıs tarihine kadar izin verilmeyeceği açıklandı.

Denizli Valiliği de il genelinde eylem, gösteri yürüyüşleri, çelenk sunma, oturma eylem, imza kampanyası ve etkinlliklerin 1 ay (30 gün) süreyle yasaklandığını duyurdu.

Aydın Valiliği yaptığı açıklamada koronavirüs tedbirleri gerekçesi ile 1 ay süreyle geniş katılımlı olan etkinliklere izin verilmeyeceğini belirtti.

Kartal Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada da şunlara yer verildi:

"Kaymakamlığımızca idaremizde bulunan meydan, cadde, sokak, yol, park gibi tüm umuma açık alanlarda, miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, protesto eylemi, yürüyüş ve toplanmalar, basın açıklamaları, stant açma, imza toplama, imza kampanyası, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere, anma toplantısı, anma töreni düzenleme, ticari kimliği bulunan tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere el ilanı, bildiri, broşür dağıtımı, afiş, poster asma, sticker yapıştırma ve benzeri türdeki her türlü eylemler bir ay (15.04.2021-15.05.2021) süresince yasaklanmıştı."