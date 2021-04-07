Güvenlik soruşturması teklifinde değişiklik: Öğretmenler soruşturma kapsamına alındı

TBMM Genel Kurulu'nda geçen hafta yeniden oylanarak, görüşmesine devam edilen Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yasa Teklifi'nin bazı maddelerinde, AKP ve MHP'nin verdiği önergelerle değişiklik yapıldı. İlk 7 maddesi kabul edildi.

Yapılan değişiklikle, öğretmenler de güvenlik soruşturması yapılacak kamu görevlileri kapsamına alındı.

İlk kez kamuda görev yapacak ya da yeniden dönüş yapacak personel için güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmasını düzenleyen yasa teklifinin görüşmelerine, maddeleri üzerindeki görüşmelerle devam edildi.

Teklifin ilk halinde "arşiv araştırması" kapsamında olan öğretmenler; Milli Savunma Bakanlığı, istihbarat teşkilatları, Genelkurmay Başkanlığı personeli için zorunlu tutulan "güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması"nın birlikte yapılacağı personel kapsamına alındı.

Kabul edilen bir başka önergeyle ise kişinin eşi ile birinci derece "kan ve sıhri hısımları" güvenlik soruşturması kapsamından çıkarıldı. Bu duruma göre kişilerin eşinin yanısıra, anne-baba ve çocukları ile eşinin anne babası güvenlik soruşturması kapsamında soruşturulamayacak.

Teklifin 7. maddesinde yapılan değişiklikle de güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması ile elde edilecek verilerin değerlendirilececeği "Değerlendirme Komisyonu"nun üye sayısı 3'ten 5'e çıkarıldı.