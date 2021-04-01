AKP Meclis'te reddedilen kanun teklifini yeniden oylatmak istiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP ve MHP'li vekillerin Meclis'e gelmemesi sonrası reddedilen "Güvenlik soruşturması" teklifine ilişkin açıklamada bulundu.

Teklifin reddedilmesi sonrası Meclis Başkanlık Divanı’nın toplanmasına ilişkin yapılan eleştirilere yanıt veren Şentop "Sorun olduğunu gördüğümde gereğini yaparım. Genel Kurul'da verilecek karara göre oylama tekrarlanacak. Genel Kurul, 'Tekrarlansın' derse tekrarlanır" dedi.

Özgür Özel'e: 'Aynaya baksın, pişman ederim'

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "Meclis Başkanı’nı Cumhur İttifakı’nın arzuhalcisi haline dönmüş durumdadır. Koşa koşa geldi, boncuk boncuk terlemiş. Vatandaşlar karar versin. İki takım maç yapıyor, golü atıyor bir takım, hakem golü veriyor, yüksek hakem geliyor, ‘çıkar formayı ben giyeceğim, ben yöneteceğim’ diyor" açıklamalarına yanıt veren Şentop, "Kendisine bir konuşurken aynaya bakmasını öneriyorum. Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi ifade etmek isterim; pişman ederim" ifadesini kullandı.

Başkanvekillerinin yetkisi hiçe sayıldı

Şentop "Anayasa ve iç tüzük Meclis Başkanı’na genel kurulu yönetme yetkisi veriyor. Meclis başkanvekilleri meclis başkanının yerine yönetirler. Dolayısıyla meclis başkanı kendi yönettiği genel kurul oturumlarından sorumlu olduğu yerine başkanvekillerinin yönettiği oturumlardan da sorumludur. Meclis başkanı oturumla ilgili görevlendirir, bu görevin günün, saatini Meclis Başkanı da değiştirebilir. Bu konuyla ilgili bir tartışma söz konusu olduğunda benim de bu tartışmaya dahil olmam icap eder, görevimin bir gereğidir bu" diye konuştu.

Şentop'un bu sözleri Meclis başkanvekillerinin yetkisinin hiçe sayılması olarak değerlendiriliyor.

Şentop "Katip üyelerden biri diyor ki yeter sayı yok diyor. Bu bir itiraz, bu itiraz bir itilaf meydana getiriyor. O zaman elektronik uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Bu itirazın haklı haksız olduğuna yöneten başkan karar veremez" diye konuştu.

Öte yandan Meclis'te yapılan oylamaya ilişkin tutanaklarda İç Tüzüğe aykırı bir durum görünmüyor. Meclis tutanaklarında yanlış olduğu iddia edildiğinde ses kayıtlarına bakılıp düzeltilme olasılığı var.

Tutanaklar şöyle:

"TBMM GENEL KURULUNUN 31.3.2021 GÜNLÜ TUTANAĞI (sayfa 48-49)

BAŞKAN - Teklifin tümü üzerinde görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler...

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Biz çoğuz… Başkanım, burada artık hiç şüpheye… Kesinlikle çoğuz Başkan. Siz de sayabilirsiniz, hiç şeye gerek yok. Reddedildi, reddedildi Sayın Başkan.

ORHAN SÜMER (Adana) - Başkan, bak, içeriye çağırıyorlar.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) - Uyuşmazlık değil, siz kendiniz görüyorsunuz Sayın Başkan.

ORHAN SÜMER (Adana) - Başkanım, çağırıyorlar, bak. Başkanım, içeri çağırıyorlar.

MUHAMMED LEVENT BÜLBÜL (Sakarya) - Başkanım, biz fazlayız.

CAHİT ÖZKAN (Denizli) - 2 el kaldırıyor, 2 el!

BAŞKAN - Evet, kabul edilmemiştir. (CHP ve HDP sıralarından "Heey!" sesleri, alkışlar)

Birleşime yirmi dakika ara veriyorum.

Kapanma saati: 18.06"

Şentop açıklamasında şunları söyledi:

"İç tüzüğün 141. Maddesi yöçnmeten başkanla başkanvekili arkadaşımızla birlikte üç kişi var. Başkan ile katip üyeler birlikte sayar. Aralarında herhangi bir ihtilaf yoksa, başkan açıklar sonucu . Ama bir uyuşmazlık varsa bu nasıl oluyorsa? Katip üyelerden biri diyor ki yeter sayı yok diyor. Bu bir itiraz bu itiraz bir itilaf meydana getiriyor. O zaman elektronik uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Bu itirazın haklı haksız olduğuna yöneten başkan karar veremez. İtiraz var mı yok mu budur. İtiraz varsa ki TBMM TV’NİN yayınından paylaşan arkadaşlar oldu sosyal medyada. Bir itiraz var mı? Bir itiraz olduğu o görüntülerde de var. Bu itirazı sorgulamak iç tüzüğe göre hiç kimsenin hakkı değil.

Yine iç tüzüğün 13. Maddesine göre bir başkanlık divanına itiraz yapma hakkı var. Bu itiraz üzerine başkanlık divanı toplanıyor bir karar alıyor bunu genel kurula sunuyor. Genel kurul bunun üzerine yeniden oylama yapılabiliyor. Bunun örnekleri var. Toplantı hemen mi yapılır falan, Evet aynı gün içerisinde yapılmış 3 Mart 2015’te HDP’li arkadaşların talebi üzerine aynı benzer iç tüzük 13’e göre meclis başkanı başkanlık divanını hemen toplamış aynı gün içerisinde ve bir karar verilmiş.

Burada arkadaşlar tabii meclis iradesi vs. bağlamındaki tartışmaları tamamen manipülatif tartışmalar olarak görüyorum. Meclis iradesi dediğimiz şey oylamanın kendisidir. Burada tartışma oylamanın kendisiyle ilgili. Burada mesele zaten Meclis iradesinin doğru yansıtılıp yanşatılmadığıdır.

Anayasa ve iç tüzük Meclis Başkanı’na genel kurulu yönetme yetkisi veriyor. Meclis başkanvekilleri meclis başkanının yerine yönetirler. Dolayısıyla meclis başkanı kendi yönettiği genel kurul oturumlarından sorumlu olduğu yerine başkanvekillerinin yönettiği oturumlardan da sorumludur. Meclis başkanı oturumla ilgili görevlendirir, bu görevin günün, saatini Meclis Başkan ı da değiştirebilir. Bu konuyla ilgili bir tartışma söz konusu olduğunda benim de bu tartışmaya dahil olmam icap eder, görevimin bir gereğidir bu.

İç tüzüğe ve anayasaya göre taraflılık ve tarafsızlık anlaşılır. Ben iç tüzükteki hükümleri söylüyorum böyle bir toptancı usulüyle konuşmuyorum.

İç tüzüğe aykırı diyen bir arkadaşa aynı toptancı usulüyle cevap vermeyi doğru bulmuyorum. Bir arkadaşımızın yaptığı hakikaten çok tuhaf değerlendirmeler ‘Meclis Başkanı koşarak gelmiş, boncuk boncuk yerliyor’ Evet ben bir sıkıntı olduğunu fark ettiğim anda koşa koşa giderim, görevimin gereğini de yaparım. Fakat bu mecliste insanların konuşmalarıyla, fiziki durumlarıyla ilgili olarak en son değerlendirme yapıp espri yapacak kişi o arkadaşımızdır. Kendisini konuşurken bir aynaya bakmasını öneriyorum bu dediğimin ne anlama geldiğini anlaması için. Bunlar hoş şeyler değil. Fikirlerimizi tartışalım ama birbirimizin halleriyle ilgili oturumlar yapmaya kalkarsak en çok lafı işitecek olan arkadaşımız kendisidir. Ben Meclis Başkanı olarak daha fazla seviyeyi düşürmek istemem ama bu işi çok daha iyi yapabileceğimi de ifade etmek isterim. Pişman ederim.

Soru-Cevap

İşaretle oylama diye bir usul var. Meclisin genel olarak kullandığı usuldür. Biri derse ki katip üyelerden biri mesela yanlışlıkla var dediği zaman elektronik oylamaya geçilmesi lazım. Bu oylamada sistemde işari uygulamayla açık oylama arasında fark var. Bir itiraz baki olduğunda buradan elektronik uygulamaya geçilmesi gerekiyor. Genel kurul tekrarlanması yönünde irade ortaya koyarsa tekrarlanır. Başkanlık Divanı’nın kararı başkanlık tezkeresi olarak gidecek ve orada divanda başkanlıktan gelen sunuşlar kısmında okunacak sonra bununla ilgili oylama yapılıp ona göre karar verilecek.

Hakaret ve seviyesizlik noktasına geldiği zaman da çok seviyeyi düşürmeden karşılık vermeye çalışıyorum. Bunu diyen adamın önce bir aynaya bakıp kendi videosunu seyretmesinde fayda var."