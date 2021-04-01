Meclis'te reddedilen teklif yeniden oylanacak!

AKP'nin tüm itirazlara karşın Genel Kurul'a 5. kez getirdiği "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu Teklifi" dün AKP'li milletvekillerinin oturumda çoğunlukta olmadığı sırada muhalefet milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.

AKP'nin itirazı üzerine teklif Meclis Başkanlık Divanı’na taşındı. Büyük tartışmalara neden olan teklif Başkanlık Tezkeresi ile yeniden Genel Kurul’un yeniden gündemine getirildi ve teklifin yeniden oylanmasına karar verildi. Buna göre teklif 6 Nisan’da yeniden oylanacak.

CHP'li milletvekilleri karara, "Hak, hukuk, adalet" ve "darbeci AKP" sloganlarıyla tepki gösterdi.