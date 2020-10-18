Fransa’da öldürülen öğretmen için binlerce kişi bir araya geldi

Fransa’nın başkenti Paris’te başı kesilerek öldürülen tarih öğretmeni Samuel Paty’yi anmak üzere Paris, Lyon, Marsilya ve Lille kentlerinde bugün binlerce kişi bir araya geldi.

Paty önceki gün 18 yaşında Çeçen uyruklu olduğu belirtilen bir saldırgan tarafından sokakta bıçakla saldırıya uğramış ve başı kesilerek öldürülmüştü. Saldırgan polis tarafından vurularak öldürülmüştü.

47 yaşındaki tarih öğretmeni, bu ayın başında sınıfta ifade özgürlüğünü anlatırken İslam Peygamberi Muhammed’in karikatürlerini gösterdiği gerekçesiyle sosyal medyada hedef alınmıştı.

Paris’te bugün Paty için Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan gösteriye Başbakan Jean Castex ve Eğitim Bakanı Jean-Michel Blanquer de katıldı.

Gösteride "Ben Samuel'im", "Ben öğretmenim", ve Muhammed karikatürleri yayınladığı için cihatçılar tarafından saldırıya uğrayan mizah dergisi Charlie Hebdo’ya atfen “Ben Charlie’yim" yazılı dövizler taşındı.

Gösterilerde öğretmenlerin saldırılara karşı korunmaları için önlem alınması talep edildi.

'İşimizi yaptığımız için öldürülmek istemiyoruz'

Reuters’ın haberine göre Paris’teki anmaya katılan 83 yaşındaki Pierre Fourniou “Burada Cumhuriyeti, Cumhuriyetin değerlerini, özgürlük, eşitlik, kardeşlik ve sekülarizmi savunmak için bulunuyoruz. Ulusun tehdit edildiğini hissediyoruz” dedi.

France24'ün haberine göre gösteriye katılan bir öğretmen "Hepimiz Samuel'iz. Biz de öğretmeniz ve sadece işimizi yaptığımız için öldürülmek istemiyoruz" dedi.

Fransa Başbakanı Castex bugün Journal du Dimanche gazetesine verdiği mülakatta hükümetin öğretmenleri tehditlere karşı daha iyi korumak için bir strateji üzerine çalıştığını söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un da bugün bazı bakanlarla güvenlik konulu bir toplantı yapacağı kaydedildi.

Öldürülen tarih öğretmeni Paty için Çarşamba günü ulusal anma yapılacak.