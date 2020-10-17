Paris'te IŞİD cinayeti: 9 kişi tutuklandı

Fransa'da bir öğretmenin kafası kesen Rusya doğumlu bir cihatçı ve olayla ilgili 8 kişi tutuklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cinayeti "İslamcı terör saldırısı" olarak nitelendirerek, College du Bois d’Aulne'de tarih ve coğrafya dersleri veren öğretmenin "ifade özgürlüğünü öğrettiği" için öldürüldüğünü söyledi.

Fransa'daki Rus Büyükelçiliği, Cuma günü Paris'in banliyösünde bir okul öğretmeninin kafasını kesen 18 yaşındaki Çeçen kökenli bir adamın, ailesinin 2008'de Fransa'ya taşınması nedeniyle Rusya ile hiçbir ilgisi olmadığını söyledi. Açıklama, Fransız terörle mücadele savcısının saldırganın 2002 yılında Moskova'da doğduğunu doğrulaması üzerine geldi.

Paris savcısı Jean-Francois Ricard, "Etkisiz hale getirilen kişi... Abdulak Abuezidoviç A. 12 Mart 2002'de Moskova'da doğdu" dedi.

Ricard, saldırı ile bağlantılı olarak gözaltına alınan kişilerden birinin IŞİD üyesi olan bir üvey kız kardeşi olduğunu kaydetti.

Ricard'a göre fail, saldırının meydana geldiği okulun yakınındaki öğrencilere gidip ve onlardan kurbanını göstermelerini istedi.

Savcı, saldırganın adamı öldürüp kafasını kesmesinin ardından Twitter'da kurbanının bir fotoğrafını paylaştığını söyledi. Paylaşıma cinayetten kendisinin sorumlu olduğunu söyleyen bir mesaj eşlik etti. Ricard, Cuma günkü saldırıyla ilgili soruşturma kapsamında 9 kişinin gözaltına alındığını doğruladı.

Cinayet hakkında bilinenler

Saldırı 16 Ekim'de saat 17.00'de meydana geldi. Yerel saatle, 47 yaşındaki Samuel Paty'nin çalıştığı okulun yakınında gerçekleşti. Bu ayın başlarında Paty, sınıfına ifade özgürlüğü hakkında ders vermeye başlamıştı. İddiaya göre, öğrencilerine 2015'te Fransız hiciv dergisi Charlie Hebdo'da basılan karikatürleri gösterdi.

Samuel Paty öğrencilerine bu karikatürleri gösterdi ve Charlie Hebdo vakası hakkında konuştu. Fransız Le Monde gazetesine göre, bazı Müslüman ebeveynler okul yetkililerine öğretmen hakkında şikayette bulundu. İçlerinden biri öğretmenin işten çıkarılması için sosyal medyadan çağrıda bulundu.

Terörle mücadele savcısı, saldırıdan önce okul ve öğretmenin birden fazla tehdit aldığını ve Paty'nin şikayette bulunduğunu söyledi.

Polis, failin öğretmeni öldürmesinden kısa bir süre sonra olay yerine geldi. Saldırgan kolluk kuvvetlerini tehdit ettikten ve kaçmaya çalıştıktan sonra polisler tarafından vurularak öldürüldü.