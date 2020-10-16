Paris'te 'Muhammed karikatürü' cinayeti

Fransa’nın başkenti Paris’te bir ortaokulu öğretmeni sokakta boğazı kesilerek öldürüldü.

Cinayetten dakikalar sonra katil zanlısının polis tarafından silahla vurularak öldürüldüğü açıklandı.

Reuters’ın haberine göre bir polis kaynağı öldürülen öğretmenin daha önce öğrencilerine İslam peygamberi Muhammed’in karikatürlerini gösterdiğini söyledi.

Paris’in kuzeybatı bölgesindeki Conflans Sainte-Honorine’de gerçekleşen olayın terörle mücadele savcılığı tarafından soruşturulduğu belirtildi.

Polis zanlının olay yerine kısa bir mesafe uzaklıktaki polis devriyesi sırasında elinde bıçakla görüldüğünü ve polis tarafından vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Bir polis kaynağı görgü tanıklarından birinin saldırganın tekbir getirdiğini duyduğunu ifade etti. Polis bu bilginin teyide muhtaç olduğunu açıkladı.

Bir başka polis kaynağı ise öğretmenin başının kesildiği söyledi ancak bu bilgi de henüz doğrulanmadı.

Fransa İçişleri Bakanı Gérald Darmanin'in Fas gezisini yarıda keserek acil olarak Paris'e dönme kararı aldığı, Fransa Başbakanı Jean Castex'in ise olay yerine gittiği belirtildi.

Fransa’da geçen ay daha önce Muhammed karikatürleri yayınladığı için saldırıya uğrayan mizah dergisi Charlie Hebdo’nun eski ofisinin bulunduğu binanın önünde iki kişi bıçaklı saldırıda yaralanmıştı.