Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası Doğu Akdeniz ve ekonomi açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kabine toplantısının ardından açıklama yaptı.

Erdoğan Cuma günü yaptığı açıklamada Türkiye'nin döviz rezervinin 105 milyar dolar olduğunu söylemişti. Ancak Erdoğan bugünkü açıklamasında Merkez Bankası verilerine uygun olarak rezervlerin 90 milyar dolar olduğunu belirtti.

Erdoğan AKP'nin iktidara geldiğinden beri beyaz eşya satışlarının arttığını belirterek bunun yurttaşın alım gücünün artmasını gösterdiğini savundu.

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime de değinen Erdoğan, daha önce ertelenen Oruç Reis gemisinin çalışmalarının bu sabah itibariyle başladığını duyurdu. Erdoğan "Biz diyoruz ki gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim, herkes için kabul edilebilir herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

- Lübnan halkının yanında yer almak için tüm imkanlarımızı seferber ettik.

- Bilindiği gibi bölgedeki sismik araştırma faaliyetlerimizi Merkel'in ricası üzerine bir süreliğine ertelemiştik. Ancak Yunan tarafı Mısır ile hiçbir hukuki temeli olmayan bir anlaşmaya yönelmiştir. Türkiye'nin hiç kimsenin hakkında, hukukunda, toprağında, denizinde, meşru çıkarlarında gözü yoktur. Bizim tek talebimiz bize de aynı anlayışla yaklaşılmasıdır.

- Sorunların hakkaniyetle çözümü için her zaman varız. Türkiye gibi 780 bin kilometrekarelik dev bir toprak parçasını görmezden gelip birkaç kilometrekarelik adalar üzerinden bizi sahillerimize hapsetme girişimine elbette rıza göstermeyeceğiz.

- Biz diyoruz ki gelin Akdeniz'deki tüm ülkeler olarak bir araya gelelim, herkes için kabul edilebilir herkesin hakkını koruyan bir formül bulalım. Ülkemizin bu çağrısına kulaklarını kapatanlar boylarını aşan birtakım girişimlerle kendi geleceklerini kendi elleriyle karartıyorlar.

- Anlaşmaların diyalog temeliyle çözülmesi için biz her zaman hazırız, varız. Sağduyu hakim olana kadar Türkiye olarak sahada ve diplomasi alanlarında kendi planlarımızı uygulamaya devam edeceğiz.

- Ekonomide olduğu gibi enerjide de ülkemizin bağımsızlığı için mücadele etmeye devam edeceğiz.

- Beyaz eşya satışındaki artış vatandaşın alım gücünün nereden nereye yükseldiğini göstermesi açısından önemli.

- Kişi başına gelirde dünya ortalamasında üst gelir ortalamasına yükselttik. 2019 yılında insani gelişmişlik sırasına göre Türkiye 6 basamak yükseldi. Bu sayede Dünya Bankası tarafından hazırlanan iş yapma kolaylığı endeksinde geçtiğimiz yıl 10 basamak birden yükselerek 33. sıraya yükseldik.

- Almanya Rusya bugün itibariyle kapılarını açmış durumdalar. Yine yükselmeye başladığımızı hep birlikte göreceğiz. Salgın sebebiyle turizmde yaşadığımız tüm sorunları gidermeye çalışıyoruz.

- Merkez Bankası döviz rezervimiz 28 milyar dolardan 90 milyar doların üzerine çıktı.

- IMF'ye olan borcumuz biz göreve geldiğimiz de 23,5 milyar dolardı ve biz bunu 2013 mayısında sıfırladık. Türkiye'nin şu an IMF borcu yok. IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi.

- 2019 yılı ülkemiz için yeniden dengelenme sürecinin yaşandığı bir yıl oldu. Maruz kaldığımız çok yönlü saldırılara rağmen ekonomimiz attığımız kararlı adımlarla 2019'un son çeyreğinde yeniden güçlü büyüme politikasına döndü. 2019 yılının son çeyreğinde ekonomimiz yüzde 6 oranında kayda değer bir büyüme kaydetti.

- Ekonomik yükseliş 2020 yılının ilk aylarında da devam etti. Yılın ilk çeyreğinde ülkemiz yüzde 4,5 gibi yüksek bir büyüme performansı sergiledi.

- Küresel finans sisteminin bize dayadığı yüksek faiz yaklaşımını asla kabul etmedik.

- Mayıs ayıyla ekonomik göstergelerde iyileşme başladı. Haziran ve Temmuz aylarına ait öncül göstergeler ekonomide toparlanma sinyali veriyor.

- Türkiye ekonomisi ithalata değil ihracata dayalı bir modelle yoluna devam ediyor.

- Son 2 yıldaki zorlu şartlara rağmen güçlü bir ekonominin inşası için pek çok yeni politikayı hayata geçireceğiz.

- Son 18 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de ülkemize ve milletimize hizmet etmeyi sürdüreceğiz.

- Ayın 13'ünde partimizin kuruluş yıldönümü etkinliklerini yapacağız.