Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a Ayasofya tepkisi

Yunanistan'da Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya nedeniyle yapılan dünkü gösterilerin ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir" dedi.

Aksoy şunları dile getirdi:

"Ayasofya’da yeniden secdeyi içlerine sindiremeyen Avrupa’nın şımarık çocukları yine hezeyana kapılmıştır. Tarihten gereken dersi almamış bu ırkçı kafaların, şanlı Bayrağımıza saygısızlık yapanların Ege’deki akıbetini iyi hatırlamaları gerekir. Yunanistan, 567 yıldır uyanamadığı Bizans rüyasından artık uyanmalı ve bunun ezikliğinden kurtulmalıdır.

Ülkesindeki Müslüman Türk Azınlığa yönelik baskıları AİHM kararlarıyla tescil edilen, topraklarındaki tarihi camilerin yıkılmasına göz yuman, başkentinde cami bulunmayan tek Avrupa ülkesi Yunanistan’dır. Milli egemenliğini kullanma konusunda hiçbir ülke Türkiye’ye ders veremez.

Türk milletinin iradesi doğrultusunda ibadete açılan Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, topraklarımızdaki diğer kültür varlıklarımız gibi Türkiye’ye ait olup, sonsuza kadar mülkiyetimizde ve korumamızda olacaktır. Ayasofya Camii’nin ibadete açılması, 1972 UNESCO Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme’nin gereklerine de ruhuna da uygundur.

Türkiye’nin tüm dini hak ve özgürlüklere bağlılığı ve hoşgörü geleneği doğrultusunda, tüm dinlere kucak açan barış dini İslam’ın mabedi Ayasofya-ı Kebir Camii-i Şerifi, bundan sonra da herkese açık olmaya devam edecektir."

Yunanistan'da protestolar

Yunanistan'ın başkenti Atina ile ikinci büyük şehri Selanik'te yüzlerce kişi Ayasofya'nın ibadete açılmasını protesto etti. Euronews'in haberine göre, bayrakların yarıya indirildiği ve kiliselerin çanlarının Türkiye'yi protesto etmek için çalındığı ülke genelinde eylem yapan bir grup "Yeni Osmanlıcılığa hayır", "Türkler İstanbul'u ikinci defa aldı" yazılı pankartlar açıp sloganlar atarak gösteri düzenledi.