AKP’nin Ayasofya şovu: Gericilerle 'sosyal mesafeyi' koruyun…

Danıştay’ın aldığı kararla müze statüsü ortadan kaldırılan, hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Diyanet'e devredilerek yeniden camiye çevrilen Ayasofya dün iktidar şovuyla ibadete açıldı.

Polis kontrolü dahi dinlenmedi, sosyal mesafe kalmadı

Namaz öncesi Ayasofya’ya giden yolların tamamında toplanmalar yaşanırken, polis kontrol noktaları oluşturuldu. Sosyal mesafenin ve maske kuralının hiçe sayıldığı bu buluşma noktalarındaki bekleyiş sırasında polis noktaları da yetersiz kaldı ve barikatlar aşılarak Ayasofya’ya ulaşıldı.

Açılış öncesi giriş noktalarında ateş ölçümü ve maske kontrolü yapılacağı söylenmişti ama bu kontrollerin hiçbiri yapılamadı.

Ayasofya’ya gelişler için AKP tarafından Yenikapı'da ring seferleri düzenlendi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 11.00’de yaptığı açıklamada, Ayasofya çevresindeki namaz kılma alanlarının dolduğunu, bu nedenle misafir girişlerinin durdurulduğunu duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, “Ayasofya-i Kebir Camii’ndeki Cuma Namazı’ndaki izdihamı önlemek için, Valilik koordinasyonuyla Bağcılar-Kabataş Tramvayı’nın Kabataş-Eminönü seferleri durdurulmuş, Bağcılar-Zeytinburnu ve Çapa-Akşemsettin arası çalışmakta. Haliç ve Şehzadebaşı metro istasyonları da kapatılmıştır” açıklamasında bulundu.

Sadece Erdoğan’a sosyal mesafe

Tarihi yapının dışı ve içinde binlerce kişinin toplandığı sırada sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan için sosyal mesafe uygulaması yapıldığı görülürken, diğer isimlerin hiçbirinin sosyal mesafe kuralına uymadığı görüldü.

Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen dua programında, Kuran okudu.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski başbakanlardan Tansu Çiller, kabine üyeleri, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile İstanbul Valisi Ali Yerlikaya katıldı.

Namaz sonrası Fatih Sultan Mehmet ziyareti

Namaz sonrası Fatih Sultan Mehmet’in türbesini ziyaret eden Erdoğan, “Gayretlerimiz neticesiyle, Yargının da hamdolsun hakikati görmesiyle sona erdirdik. Artık burası aslına döndü, camiydi tekrar cami oldu. Şimdi ilanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Ama bunun yanında tüm insanlığın bir kültür mirası olarak her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer. İşin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han'ın kabrini bir ziyaret edelim istedik. Her şeyden önce Ayasofya'yı bizim şu anda aslına Cumhur İttifakı olarak büyük bir gayretle döndürmüş olmamız, milletimizin 10 yıllara sarih özlemini gerçekleştirme bakımından çok çok önemliydi. Az önce resmi rakam olarak aldım 350 bin kişi bugün cuma namazına iştirak etmiş. Tabi çok çok önemli bir aşkın mahsulüydü” dedi.

'Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar'

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya'daki kılıçla okuduğu cuma hutbesinde "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" dedi. Ayasofya, Mustafa Kemal'in de imzasının bulunduğu 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye dönüştürülmüştü.