Ayasofya’dan ‘açılış’ manzaraları: Salgın için yeni dalga riski...

AKP talimatıyla camiye dönüştürülen Ayasofya’da ilk namaz bugün kılınırken, AKP’nin bu işi şova dönüştürme adımı salgın günlerinde yeni bir tehlikeye de işaret ediyor.

Bakan verileri açıkladı, yine de önlem alınmadı

Ayasofya’nın açılışının yapılacağı etkinlik öncesinde “Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223.315’tir. Vakaların %46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa %50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin” açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da binlerce kişinin sosyal mesafesiz ve maskesiz bir şekilde toplanmasına ilişkin ise “Önce tedbir, sonra tekbir” demekle yetindi.

'Yeni bir risk oluşturuyor'

“Vakaların %46’sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9’unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden %13,8 yüksektir” açıklaması Ayasofya’nın açılışındaki manzaraların olası sonuçlarına ilişkin endişe uyandırırken, duruma ilişkin soL’a konuşan İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Osman Öztürk, “Fiziksel mesafenin ihlali, maskesiz insanların oluşturduğu tablo yeni bir risk oluşturuyor” dedi.

'Sonuçları salgının boyutunu artırabilir'

Ayasofya’daki cuma namazı öncesi sosyal medyaya yansıyan bazı görüntüleri gördüğünü aktaran Öztürk, “Sonuçları salgının boyutunu artırabilir, Bakanın hep uyarı yaptığı başlıkta bir önlem alınmadığı, riskli bir tablo oluştuğu görülüyor” dedi.

İşte o görüntüler: