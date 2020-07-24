Bunu Mustafa Kemal için söyledi: 'Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar'

Danıştay kararıyla müzeden camiye dönüştürülen Ayasofya'da 86 yıl sonra ilk kez namaz kılındı. Cuma hutbesini elinde kılıçla Diyanet işleri Başkanı Erbaş okudu.

Diyanet’in resim sitesinde yayımlanan cuma hutbesinin dışına çıkan Erbaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün de imzası bulunan, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine ilişkin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararına göndermede bulunarak, "Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar" dedi.

Erbaş şunları söyledi:

"Bu mübarek vakitte, bu mukaddes mekanda tarihi bir ana şahitlik ediyoruz. Ayasofya Camii Şerifi Kurban Bayramının gölgesinin üzerine düştüğü bugün yeniden cemaatine kavuşuyor. Milletimizin derin bir yürek yarasına dönüşen hasreti sona eriyor. Bugün Ayasofya kubbelerinden yeniden salavatların yankılandığı, minarelerinden ezan seslerinin yankılandığı gündür. Bugün müminlerin sevinç gözyaşları ile kıyama durduğu gündür. Bugün şeref ve tevazu günüdür.

Bizleri böyle onurlu bir güne kavuşturan cenabı Hak’a sonsuz selamlar olsun. ‘Konstantiniyye mutlaka fetholunacaktır. Onu fetheden komutan ne güzel komutandır. Ve o asker, ne güzel askerdir.’ buyurarak fethi müjdeleyen Muhammed Mustafa’ya selam olsun… Bilim ve sanat dehasına, gemilerini karadan yürüten, İstanbul’u fethe mazhar olan Fatih Sultan Mehmet Han’a selam olsun. Ayasofya’yı minarelerle süsleyen mimarların piri Mimar Sinan’a selam olsun. Ayasofya’nın ibadete açılmasını bekleyen bütün mümin kardeşlerimize selam olsun."

'Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar'

"Ayasofya’nın cemaatine kavuşması için canla, başla emek veren büyüklerimize selam olsun… Bu kadim mabet alemlerin Rabbi olan Allah’a kulluğun ifadesidir. Fatih Sultan Mehmet Han burayı kıyamete kadar cami olarak kalması için vakfetmiştir. Vakfedileni çiğneyen lanete uğrar.

Ayasofya’nın ibadete açılması tarihin müktesebatına gereği olarak mukaddes bir caminin asli vasfına dönüştürülmesidir. Temeli tevhit, tuğlası ilim olan İslam medeniyetinin yükselmeye devam edişinin ispatıdır."