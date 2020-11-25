Direnen madencilere ve ailelerine saldırı: Çok sayıda gözaltı

Karaman Ermenek’te bir yılı aşkın süredir maaş ve tazminatlarını alamayan maden işçileri Ankara’ya yürümek istedi. Jandarma madencilerin önünü kesti.

Cenne ve Seba Maden Ocağı işçileri, eylemlerinin 87. gününde Ermenek Güneyyurt Meydanı’nda basın açıklaması yaptıktan sonra Ankara’ya yürümek istedi. Jandarma madencilerin etrafına barikat kurdu.

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanları Tahir Çetin’in eylemde fenalaştığını ve hastaneye götürüldüğünü duyurdu.

Bağımsız Maden İş Sendikası’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Genel Başkanımız Tahir Çetin Fenalaştı. Ambulans olmadığı için işçi arkadaşımızın aracı ile Ermenek Devlet hastaneye götürüldü.”

Genel Başkanımız Tahir Çetin Fenalaştı. Ambulans olmadığı için işçi arkadaşımızın aracı ile Ermenek Devlet hastaneye götürüldü.#ErmenekliMadenciyeYoluAç pic.twitter.com/QLxthlCSFd — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) November 25, 2020

Madenciler gözaltında

Bağımsız Maden İş Sendikası işçilerine ve ailelerine polis biber gazı ile saldırdı.

Çok sayıda işçi gözaltına alındı.

DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ!



Maaş ve tazminat haklarımız için başlattığımız direnişimizin 87. gününde Ankara yürüyüşümüze polis ve jandarma biber gazı ve tomalarla saldırdı.

Birçok gözaltı ve yaralılar var!#ErmenekliMadenciyeYoluAç pic.twitter.com/ECB6GaXKF7 — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) November 25, 2020

Sendika Ermenek Güneyyurt Parkı'na çekilen madencilere ve ailelerine kolluk güçleri tarafından cop, gaz, tekme ve tokatla ikinci bir şiddetli saldırı daha yapıldığını duyurdu. "Valinin emri var" denildiğini aktaran sendika "Fiili Sıkıyönetim ilan etmiş durumdalar. Halkımızı gözaltıların tutulduğu karakol önünde toplanmaya davet ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İkinci kez şiddetli saldırı.

Ermenek GüneyyurtParkı'na çekilen madencilere ve ailelerine cop, gaz, tekme, tokat kolluk güçleri saldırdı. Valinin emri var deniliyor. Fiili Sıkıyönetim ilan etmiş durumdalar. Halkımızı gözaltıların tutulduğu karakola önünde toplanmaya davet ediyoruz — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) November 25, 2020

Kadın, Erkek, Çoluk Çocuk gücünüz bize mi yetiyor?

KORKMUYORUZ!#ErmenekliMadenciyeYoluAç pic.twitter.com/wlTtMIlq8u — Bağımsız Maden İş (@bagimsizmadenis) November 25, 2020

Haber Metal işçilerinin yürüyüşü başladı